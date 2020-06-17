أخبار التوك شو| تاج الدين يوضح حقيقة الدواء البريطاني.. لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول إلى 2000 إصابة يوميًا.. تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الثلاثاء العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال الفنان علاء عرفة، أحد نجوم مسلسل "الاختيار"، إن السبب وراء إعلانه عن إصابته و9 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، هو من أجل توعية المواطنين أولًا بخطورة الفيروس إلى جانب إطلاع الآخرين على تجربته من أجل الاستفادة منها.





قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة عقدت مؤتمرا صحفيا منذ قليل لاستعراض الوضع الوبائي في مصر، وتناولت مجموعة من القرارات لتقليل نسب الوفيات بفيروس كورونا.





قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن لدينا ما يقرب من 14 ألف حضانة .





قال الدكتور محمد خالد معالج الفنانة رجاء الجداوي ، إن أعراض إصابتي بفيروس كورونا ظهرت عليّ مساء يوم الأربعاء الماضي ومنها ارتفاع في الحرارة وكحة وبعدها قمت بالتوجه الى المستشفى وعملت اشعات وفحوصات .





قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المتوقع ان نصل لمعدل إصابات يومي 2000 و2500 اصابة في اليوم .





قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك أكثر من بروتوكول علاجي يتم تطبيقه على مرضى كورونا، موضحة أن كل حالة يكون لها علاج معين.





قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن الكمامة أصبحت سلعة إستراتيجية، بعد زيادة الطلب عليها وهذا هو السبب الرئيسى لتدخل الوزارة لتوزيع الكمامة مع السلع التموينية،لافتًا إلى أن هناك 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية سيجدون الكمامة القماش متوفرة مثل باقى السلع التموينية.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الدواء البريطاني لا يعالج الفيروسات ولكن يحسن أداء الكلى والرئتين ولا يستخدم في جميع حالات الإصابة بـ كورونا.



