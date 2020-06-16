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رياضة

محمد سلطان: التكلفة المالية أصعب ما يواجه الأندية في حال عودة الدوري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:56 م
محمد سلطان رئيس اللجنة
محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بإتحاد كرة القدم
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حسام الحارتي

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم ، أن اللجنة الطبية قامت بتحديد الاشتراطات التي يتم اتباعها في حال عودة النشاط من جديد.


وأضاف محمد سلطان في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن الاشتراطات قد يتم تغييرها سواء بانخفاض الاعداد أو زيادة معدل انتشار فيروس كورونا .


وتابع:"حال وجود بعض الصعوبات سنعيد تقييم الموقف ووضع شروط جديدة .


وأشار محمد سلطان إلي وجود إجراءات تنظيمية يجب إتباعها قبل الدخول إلي أرض الملعب ".


وأوضح أنه سيتم تعيين فريق طبي من خلال الأندية  لاتخاذ كافة الإجراءات الطبية .


وأتم:" قبل بدء التمرين يتم توقيع الكشف على اللاعبين والجهاز الفني للتأكد من سلامتهم قبل خوض أي لقاء .


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وتابع:" ندرك حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهنا بعد عودة النشاط"، مشيرا إلي ترحيب معظم الأندية بعودة النشاط من جديد رغم الصعوبات.


وأكد أن التكلفة المالية أصعب الأمور التي تواجه الأندية في حالة عودة الدوري من جديد. 

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