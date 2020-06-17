اعرف إزاي يشارك أطفالك في مسابقة أكاديمية البحث "الفيزياء" من خلال هذا الفيديو

استعرضت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، تفاصيل المسابقة الجديدة الفيزياء والتي أطلقتها في إطار برنامج جامعة الطفل، وذلك في المرحلة السنية من 13-15 سنة ببيانات ولي الأمر، وسيفتح باب التقدم للمسابقة اعتبارًا من الغد وذلك من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg ، علي أن يكون آخر موعد للتقدم 30 يوليو 2020، وعلي من يرغب الإطلاع علي جميع مواد المسابقة واستمارة وشروط التقدم من موقع جامعة الطفل www.Childuni.asrt.sci.eg.





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وأوضحت أكاديمية البحث العلمي أن الهدف من المسابقة هو رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل، حيث أن برنامج جامعة الطفل الذي تتبناه الأكاديمية كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، هو أحد آليات الأكاديمية في هذا المجال، والذي استقبل حتي الآن ما يقرب من 16500 طالب في 39 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي.





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وسيتم قبول 200 طالب ضمن مسابقة الفيزياء 2020 بأسبقية التقدم، وللمقبولين بالمسابقة طبقًا للعدد المذكور الحق في استخدام المواد التعليمية والتدريب على الامتحان النهائي من المصادر المتاحة على موقع جامعة الطفل.









كما سيخضع الطلاب لامتحان الكتروني في يوم 20 يوليو 2020؛ لاختبار مهاراتهم خلال مدة المسابقة وتصفيتهم إلي 30 طالب بناءً علي نتائج الامتحان، ثم ينتقل الطلاب للمرحلة الثانية أمام لجنة الفيزياء بجامعة الطفل من خلال امتحان شفوي ليتم اختيار 5 طلاب فائزين في المسابقة.









وستمنح أكاديمية البحث العلمي الفرصة للطلاب الذين وصلوا للمرحلة النهائية فرصة للتدريب الصيفي في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد والأكاديمية، وسيتم إعلان النتائج على موقع الرسمي للأكاديمية وصفحة وموقع الفيس بوك لجامعة الطفل.





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