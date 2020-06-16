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أصل الحكاية

بعد غياب 30 يوما.. سعودي يروي قصة وفاة أسرته بالكامل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:54 م
السيارة بعد الحادث
السيارة بعد الحادث
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محمود نوفل
في حادثة تدمي لها العين وتبكي لها القلوب فقد مواطن سعودي ويُدعي "أحمد ناصر مدخلي"، أسرته بالكامل والمكونة من 6 أفراد وهم " الزوجة والابن "ناصر" ذو الخمسة أعوام والابنة و"جن" ذات السبع سنوات، وأولاد العم وإخوان زوجتي "خالد" ذو العشرين ربيعا  ورويدا صاحبة الــ 18 عاما، وعبد الله إبن الــ 15 عاما"؛ نتيجة حادث مروري مروع وقع في محافظة خميس مشيط جنوب غرب السعودية بعد عودتهم من زيارة لأم الزوجة.

بالهدايا والألعاب والأشواق كنت أنتظر أطفالي ولكن سبق السيف العزل وكان للقدر رأي آخر حينما حرمني في حادثة مفجعة مؤلمة من أسرتي بالكامل والتي راحت نتيجة حادث تصادم سيارتهم بشاحنة كانت تسير علي الطريق هكذا تحدث رب الأسرة أحمد ناصر مدخلي لموقع "العربية نت".

وبحزن عميق وألم شديد دفنت أسرتي بمقبرة مصلوم بخميس مشيط ولكن لانقول الا مايرضي ربنا ونحتسب عنده الأجر والصبر ونسأله ان يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ويلهمنا الصبر والسلوان" وفق ما نقلته العربية عن الوالد المكلوم.

وكان محمد بن حسن الشهري المتحدث الإعلامي بإسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير قد أكد ان الهلال الأحمر بعسير باشر حادث تصادم سيارتين إحداهما من نوع اكورد والأخري من نوع دينا في عقبة ضلع ما أدى إلى عدد من الوفيات نتيجة للحادث المروع.  
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