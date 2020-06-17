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أخبار البلد

أهم الأخبار .. توجيهات بنقل الحكومة للعاصمة الإدارية 2021.. تعليق أمريكا على تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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محمد زهير
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.


أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، أن نقل الحكومة والوزارات إلى العاصمة الإدارية ستكون عملية تدريجية عبر نقل مجموعة منها.


قال  السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن  مصر طرحت ملف سد النهضة في الجامعة العربية وتم اعتماد قرار بشأن دعم المفاوض المصري .


حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية على تجنب المزيد من الخطوات "العكسية" بعد تفجير مكتب الاتصال الواقع على الحدود مع نظيرتها الجنوبية.


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة نهائيا للخبر الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والذي يزعم عزم الوزارة على صرف 5 آلاف جنيه تعويض لأسرة أي طالب يتوفى بسبب كورونا أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة 2020 ، مع اعتبار الطالب ناجحا.


أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، عن أنها سترد بقوة على أي عمل عسكري استفزازي تقوم به جارتها الشمالية.
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