جماهير الأهلي ساهمت في فوزي باللقب.. لاعب العام عالميًا في الإسكواش: مصر مسيطرة على اللعبة.. فيديو

كشف لاعب الاسكواش مصطفى عسل، عن تفاصيل حصوله على لقب "لاعب العام" عالميا، في لعبة الاسكواش للناشئين رجال.





الرائعة بشكل كبير، وهي من أكثر الدولة اهتماما بها. وأضاف عسل، في مداخلة هاتفية لبرنامج " الحقيقة "، المذاع عبر شاشة "الحقيقة"، أن مصر مسيطرة على هذه الرياضة





وأوضح لاعب الاسكواش مصطفى عسل، أن مصر تمتلك مدربين على مستوى عالٍ، وكان لهم سبب كبير في الوصول لهذا اللقب بخبرتهم في هذه اللعبة، مقدما التحية والشكر لهم على مجهودهم الكبير.



