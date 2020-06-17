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جماهير الأهلي ساهمت في فوزي باللقب.. لاعب العام عالميًا في الإسكواش: مصر مسيطرة على اللعبة.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:21 ص
لاعب الاسكواش مصطفى
لاعب الاسكواش مصطفى عسل
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عادل نصار
كشف لاعب الاسكواش مصطفى عسل، عن تفاصيل حصوله على لقب "لاعب العام" عالميا، في لعبة الاسكواش للناشئين رجال.

وأضاف عسل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر شاشة "الحقيقة"، أن مصر مسيطرة على هذه الرياضة الرائعة بشكل كبير، وهي من أكثر الدولة اهتماما بها.

وأوضح لاعب الاسكواش مصطفى عسل، أن مصر تمتلك مدربين على مستوى عالٍ، وكان لهم سبب كبير في الوصول لهذا اللقب بخبرتهم في هذه اللعبة، مقدما التحية والشكر لهم على مجهودهم الكبير.

وفي السياق نفسه، أشار اللاعب، إلى أن جماهير النادي الأهلي أكثر من صوتوا لصالحي بشكل كبير جدا، وهو ما ساهم بقوة في حسم  للقب لصالحي.
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