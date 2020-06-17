أخبار الرياضة السعودية | مدرب النصر السابق على أعتاب العودة للدوري.. وقائد الهلال يطالب بخوض 4 مباريات ودية

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من أخبار الرياضة السعودية، والتي نرصد لكم أبرزها الآن.





ذكرت صحيفة آبولا البرتغالية أن هيلدر كريستوفاو مدرب نادي النصر السابق، تلقى عرضًا خلال الأيام الماضية من فريق العدالة، الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري السعودي.





طالب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال السعودي، إدارة النادي بتنسيق 4 مباريات ودية قبل استئناف الموسم الكروي، في 4 أغسطس المقبل.





حذّر أحمد إسماعيل المازني مدرب أحمال اتحاد جدة السابق من وقوع إصابات كثيرة بين اللاعبين، عقب استئناف مسابقة الدوري السعودي.