حماية المستهلك يخصص رقم واتساب لتلقي الشكاوى

أكد جهاز حماية المستهلك، أنه يحق للمواطن التقدم بأي شكوى وفقا للقانون ويتم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة للجهاز من خلال التواصل مع الجهات المعنية.
فى حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك؛ يمكنك القيام بذلك من خلال إحدى الطرق التالية:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).
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2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170
3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.
5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
6- خدمة المواطن رقيب عن طريق واتس آب على رقم 01281661880.
7- تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور.