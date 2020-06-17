1000 جنيه مكافأة لكل عضو في غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة بالمديريات والإدارات التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، توصي بضرورة صرف مكافأة مالية لكل عضو من أعضاء غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة المشكلة في المديرية والإدارة التعليمية قدرها 1000 جنيه عن امتحانات الدور الاول و 1000 جنيه عن امتحانات الدور الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تصرف هذه المكافأة من داخل ميزانية المديرية أو الادارة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.

جدير بالذكر أنه تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :





الأحد 21 يونيو : اللغة العربية

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل ، ستكون إجازة من الامتحانات وهي أيام : الثلاثاء 23 يونيو 2020 ، و الثلاثاء 30 يونيو 2020 ، و الأحد 5 يوليو 2020 ، الخميس 9 يوليو 2020 ، و الخميس 16 يوليو 2020.





كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول معدل لمواعيد تسلم وتسليم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة. . ووفقا للجدول المعلن تصبح المواعيد كالتالي :





- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدمج :

يتسلم الطلاب التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو 2020 ويعيدون تسليمه بعد الاجابة عنه يوم 3 يوليو 2020.





كما يتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ثم يعيدون تسليمه بعد الاجابة عنه يوم 19 يوليو 2020.





*طلاب الشهادات الدولية:

يتسلم الطلاب امتحاني اللغة العربية والدين يوم 21 يونيو 2020 ويعيدون تسليمهما بعد الاجابة عنه يوم 3 يوليو.





ويتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ، ويعيدون تسليمه يوم 19 يوليو 2020.





*مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا:

يتسلم الطلاب التربية الدينية يوم 21 يونيو 2020 ، ويعيدون تسليمه بعد الاجابة عنه يوم 3 يوليو 2020.





ويتسلم الطلاب بوكلت امتحان التربية الوطنية يوم 14 يوليو 2020 ، ويعيدون تسليمه بعد الاجابة عنه يوم 19 يوليو 2020.





*الطلاب المكفوفين:

يتسلم الطلاب امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء و التربية الوطنية ، يوم 1 يوليو 2020 ويعيدون تسليمه يوم 15 يوليو 2020.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم تسليم وتسلم الكراسات الامتحانية لطلاب المادرس الدولية ومدارس النيل عن طريق مندوب المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة ومدارس الدمج ومدارس المتفوقين والطلاب المكفوفين يكون التسليم بالنسبة لهم شخصيا للطالب ، وتقبل أوراق إجابة الطلاب المكفوفين سواء بطريقة برايل او بطريقة المبصر.





وفي جميع الحالات يتم التوقيع بالتسليم والتسلم في الكشوف المعدة لذلك ، وبالنسبة للطلاب المكفوفين يكون التوقيع بالبصمة.



