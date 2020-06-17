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أخبار البلد

في تعاون بين بهية واتصالات مصر.. حفظ بيانات المحاربات والتاريخ الطبي لهن

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:46 ص
مستشفى بهية
مستشفى بهية
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أمل مجدى
أعلنت مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، عن اتفاقية جديدة مع شركة "اتصالات مصر"، في إطار حملة "اطمن عليهم"، حيث تقوم الشركة بدعم مركز البيانات والمعلومات بمؤسسة بهية بـ"وحدة تخزين مركزية"؛ للمساعدة على استقبال وحفظ بيانات المحاربات، والتاريخ الطبي الخاص بهن، وكذلك "وحدة حماية بيانات"؛ لتأمين البيانات والمعاملات الخاصة بمركز البيانات، والحفاظ على سريتها.

وأمدت شركة اتصالات مصر، مؤسسة بهية، بالتحويلات اللازمة لدعم البنية التحتية، وذلك إيمانا منها بدور بهية الفعّال في محاربة سرطان الثدي فى السيدات في مصر، والذى تعدى الى الآن أكثر من ١٢٦٠٠٠ سيدة خضعن للكشف المبكّر والتشخيص والعلاج المتكامل.

من جهته، قال الدكتور محمد عمارة مدير عام مستشفى بهية إن الاتفاقية الجديدة مع شركة اتصالات مصر تواكب التطور التكنولوجى المستمر فى مؤسسة بهية فى النظام المعلوماتى المتكامل للمحاربات للمتابعة الدقيقة المستمرة للحالة الطبية مما له أثر كبير فى دقه العلاج الطبى وكذلك الاحتفاظ بالبيانات الطبية مدى الحياة.
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