في تعاون بين بهية واتصالات مصر.. حفظ بيانات المحاربات والتاريخ الطبي لهن

أعلنت مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، عن اتفاقية جديدة مع شركة "اتصالات مصر"، في إطار حملة "اطمن عليهم"، حيث تقوم الشركة بدعم مركز البيانات والمعلومات بمؤسسة بهية بـ"وحدة تخزين مركزية"؛ للمساعدة على استقبال وحفظ بيانات المحاربات ، والتاريخ الطبي الخاص بهن ، وكذلك "وحدة حماية بيانات"؛ لتأمين البيانات والمعاملات الخاصة بمركز البيانات ، والحفاظ على سريتها.





وأمدت شركة اتصالات مصر ، مؤسسة بهية ، بالتحويلات اللازمة لدعم البنية التحتية ، وذلك إيمانا منها بدور بهية الفعّال في محاربة سرطان الثدي فى السيدات في مصر ، والذى تعدى الى الآن أكثر من ١٢٦٠٠٠ سيدة خضعن للكشف المبكّر والتشخيص والعلاج المتكامل.



