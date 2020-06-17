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برلماني: المجلس وافق على قوانين الانتخابات ومجلسي الشيوخ والنواب

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:17 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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البهي عمرو
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس وافق على قوانين الانتخابات ومجلسي الشيوخ والنواب، ومباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن الموافقة تمت أمس وأول أمس فى جلسة عامة، وتم تحويلهم لـ مجلس الدولة، والنواب ينتظرون عودتهم للتصويت عليهم.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن جميع النقاط تم حسمها بصياغات نهائية واضحة، تلبي طموحات القوى السياسية والمواطنين.

ولفت إلى أن أنهم لجأوا للقائمة المغلقة المطلقة لانها تعتمد  على طرح برامج افكار وأهداف، وهذه القائمة ستضم مجموعة من الأحزاب ومن المستقلين.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن القائمة النسبية يحدث بها صراعات ومشكلات، ولذلك تم اللجوء الى القائمة المغلقة.
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