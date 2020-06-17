أخبار الرياضة| نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية.. بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني.. وإصابة جديدة بكورونا في البريميرليج

نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





كشف نادي بريستول سيتي الإنجليزي، عن ظهور إصابة جديدة في النادي بفيروس كورونا المستجد.





رغم أن مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب أغلق بصفة نهائية ملف تركي آل الشيخ، في إطار الاحترام. وقرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 /6 /2020 إلغاء قراره السابق...





حسم نادي بايرن ميونخ، لقب الدوري الألماني لصالحه، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي فيردر بريمن، بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.





يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة للكشف الطيبي يوم الخميس المقبل وذلك قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.



