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قريبا في الإسكندرية.. صاحب مبادرة «جدعان مصر» يروي تفاصيل توصيل الطعام لمصابي كورونا.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:22 ص
أحمد البرديسي
أحمد البرديسي
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إبراهيم القادري
قال الشيف أحمد البرديسي صاحب مبادرة "جدعان مصر"، إن فكرة تجهيز الوجبات وتوزيعها علي مصابي فيروس كورونا؛ جاءت إليّ عندما قام احد المرضي بالاتصال علي مطعم وطلب وجبة، وابلغهم انه مصاب بفيروس كورونا لعمل احتياطاتهم؛ وبعد ذلك رفض المطعم الطلب.

وأضاف أحمد البرديسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة اكسترا نيوز، تواصلت مع هذا الشخص، وقمت بتوصيل الوجبات إلى منزله، وقال لي ياريت تساعد كل المصابين، زي ما ساعدتني، وبعدها قررت عمل مطبخ لمصابي فيروس كورونا المعزولين في المنزل .

وأوضح أحمد البرديسي ،: نشرت علي صفحتي أنني سأقوم بعمل المطبخ، ومن يريد التطوع؛ يمكنه العمل ايضا معي، ووجدت تفاعلا كبيرا من المتطوعين، ومن "الديليفري" بأعداد ضخمة .

وتابع، نقوم بكتابة رسائل تشجيعية على الوجبات عند إرسالها إلى المصابين، وهذه الفكرة بدأت في الجيزة والقاهرة، ويوم الجمعة سأقوم بفتح مطبخ آخر في الإسكندرية .

وأشار إلى أن هناك الكثير من الناس قاموا بدعم الفكرة، مؤكدا أن الهدف منها؛ هو أن الشباب اليوم، يقومون بعمل شيء ايجابي.
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