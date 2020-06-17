حقوقيون عن واقعة اعتقال المصريين في ليبيا ..نصري: المنظمات الدولية تعاملت بعدم حيادية ... أبو سعدة : ماحدث هو انتهاك دولي لحقوق الإنسان

حافظ أبوسعدة: الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء اعتقال وإساءة معاملة المصريين

أيمن نصري: هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية يتعاملان بعدم نزاهة مع قضية المصريين بليبيا

وليد فاروق: ما يحدث في ليبيا مع المصريين جريمة إنسانية واضحة

طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في واقعة احتجاز مجموعة من العمال المصريين وارتكاب تجاوزات بحقهم في غرب ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تغريدة على تويتر، إنها "قلقة بشأن توقيف واحتجاز وإساءة معاملة مواطنين مصريين في مدينة ترهونة" ورغم ذلك لم نر من المنظمات الحقوقية الدولية كهيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية تعليقا على واقعة احتجاز المصريين .

أكد الدكتور حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن بعثة الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وإساءة المعاملة عدد كبير من المواطنين في مدينة ترهونة.

وقال أبو سعدة في تصريح لـ" صدى البلد ": طالبت بإجراء تحقيق باعتبار ان ما تم انتهاك للقانون الدولي والتزامات الحكومة الليبية بشأن حظر التعذيب وإساءة المعاملة.

وأضاف أنه يعتقد أن العفو الدولية والواتش سوف تدين هذه الانتهاكات وتنضم لمطالب لجنة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإجراء تحقيق جاد ونزيه .

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة الإفراج عن العمال المصريين وعدم قيام مليشيات قوات الوفاق بالاعتداء عليهم وضمان سلامتهم البدنية والنفسية وذلك عملا بالمادة (16) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم 45 لسنة 1990 .

وطالب حكومة الوفاق بالعمل على حماية العمال المصريين حرصا على حق الحياة الذي أولته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان أهمية خاصة وضمان اتصال المحبوسين بذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان إن منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تتبعان أسلوب عمل يعتمد في الأساس على تسليط الضوء على التجاوزات والسلبيات في الملف الحقوقي في بعض دول المنطقة وعلى رأسها الدولة المصرية بهدف تشويه الصورة دوليا واقليميا وليس من منطلق تحديد هذه المشاكل وتقديم التوصيات لحلها طبقا للآليات الدولية والعهود الدولية المتعارف على اعتبار أنه أساس عمل المنظمات الحقوقية هو الرصد وتقديم التوصيات بهدف إيجاد حلول موضوعية لهذه السلبيات وليس استخدامها لتشويه الصورة.

وأوضح نصري أن صمت هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية عن تعذيب المصريين في ليبيا هو أسلوب عمل يثير الشبهات حول آلية عمل هاتين المنظمتين ويضعهما في موضع شبهات يؤكد بما لا يدع للشك أنه هناك تسييس واضح لملف حقوق الإنسان وكيل بمكيالين.

وأكد أنه يتم الاعتماد في التقارير الحقوقية الصادرة على مصادر غير موثوق بها وتحمل صبغة سياسية وهو الأمر الذي تعودنا عليه في آخر ٥ سنوات ويظهر من خلال التجاهل الواضح لإدانة العمليات الإرهابية التي تمت في مصر خلال ٥ سنوات ماضية استهدفت المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون وقوات الجيش في شمال سيناء والتي تواجه الجماعات الإرهابية .

وأوضح أنه برغم التاريخ المهني الطويل التي تملكه هيومان ريتس ووتش بالأخص باعتبارها أكبر منظمة حقوقية دولية إلا أنها فقدت جزءا كبيرا من النزاهة والحيادية، وحولت خلافاتها الحقوقية مع بعض الدول إلي ثأر شخصي الأمر الذي أضعف من قدرتها على إقناع المجتمع الدولي بما تقدمه من تقارير حقوقية تفتقر إلي الموضوعية تستعين فيها أطراف على حساب أطراف أخرى لها خلافات سياسية على غرار الاستعانة بشباب جماعة الإخوان للعمل كمسئولين عن متابعة الملف الحقوقي في دول الشرق الأوسط ويتم التركيز بشكل مريب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وبذلك أصبحت لا تقف على مسافة واضحة من الطرفين وهو شرط أساسي لعمل المنظمات الحقوقية.

وأشار نصري إلى أن العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش تتمتعان بحجم تمويل كبير في ظل ظروف صعبة تمر بها معظم المنظمات الحقوقية وهو ما يفرض عليها أسلوب عمل يتماشى بشكل كبير مع أجندة الدول الممولة وهو الأمر الذي أدركه المجتمع الدولي وقلل كثيرا من قيمة ومدى تأثير هذه التقارير في صنع القرار الحقوقي الدولي.

قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إنه لم يرَ أي تقرير لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولكننا يجب أن نعي ان الدفاع عن العمالة المصرية في ليبيا وما حدث من جريمة انسانية واضحة من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق واقع على الخارجية المصرية كجهة حكومية ومنظمات المجتمع المدني في مصر.

وأكد وليد فاروق في تصريح لـ" صدى البلد " أننا دولة لها مؤسساتها وآلياتها التي تدافع وتضع حدا تجاه اي انتهاكات ضد مصريين في اي دولة وايضا الدور المحمود الذي تلعبه المنظمات الحقوقية المصرية في التنديد بهذا الفعل المشين وأظن اننا لا يجب ان ننتظر من أي منظمة دولية ايا كان اسمها ان تدين أو تبرر. نحن لنا نوافذنا ويجب ان نثق في المجتمع المدني المصري في تناول هذا الأمر ولا يعنينا رأي العفو الدولية او هيومان رايتس واتش.

وأوضح أن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وإحدى عشرة منظمة مصرية وعربية تقدمت بخطابات للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس المفوضية للاتحاد الأوروبي للتحقيق في جريمة تعذيب واساءة المعاملة للعمالة المصرية في ترهونة في ليبيا وتشكيل بعثات تقصي حقائق لكشف الجناة ومحاكمتهم.

ويعتقد أنه في ظل مواقف المنظمات الدولية المسيسة السابقة يجب علينا أن لا ننتظر منهم اي تحرك واننا لا يجب ان نهتم بما تتناوله من الأساس.

كما أن الجمعية الوطنية استندت في خطاباتها إلى نصوص الاتحاد الأوروبي ومواد اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بقرار الجمعية العامة ٤٥ المؤرخ بتاريخ ١٨ ديسمبر ١٩٩٠.