انطلاق حملة «أطفالنا في رقابنا» لصالح التبرع للمرضى الصغار في مستشفى أبو الريش

انطلقت الآن حملة "أطفالنا فى رقابنا" لصالح التبرع للأطفال المرضى بمستشفى أبو الريش للأطفال .





أطلقت الحملة الفنانة الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضوة المجلس القومى للمرأة ووجهت الحملة باسم مبدعي مصر إلى أطفال مص ر قائلة : (لن ننساكم ولن نتخلى عنكم).





والحملة تستهدف القلوب الرحيمة من الفنانين والمبدعين لصالح أطفال مصر الأبرياء الذين يعانون من أمراض مختلفة وهم فى حاجة لكل الدعم النفسى والمادى والمعنوى، خاصة أن المستشفى يعالج الكثير والكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أن هذا المستشفى الحكومى يعالج أطفالنا بالمجان، وليس لديها الأموال لإقامة حملات دعائية وإعلانية للتبرع كغيرها من المستشفيات؛ لذا أخذت "رانيا" على عاتقها بدافع المسئولية المجتمعية والواجب الإنساني بعدم التخلي عن هؤلاء الأطفال ودعمهم للمساعدة فى توفير العلاج والعقاقير والمستلزمات لإتمام مراحل شفائهم .





وتقول رانيا: علينا جميعا أن نتخيل فى ظل هذه الظروف الحالية معاناة أهالى الأطفال وبحثهم عن توفير أماكن فى المستشفى واحتياجهم لبعض الأدوية والعقاقير الطبية فى ظل الإقبال الشديد على العلاج المجانى فى المستشفى،وإن أردنا التحقق فعلينا المرور بجوار المستشفى لنرى كم الأطفال ضحايا الأمراض المزمنة والمستعصية الكثيرة وهم فى أمس الحاجة لممارسة طفولتهم وعدم قتل براءتهم فعلينا جميعا كفنانين ومبدعين ألا نتخلى عنهم وأن ندعم هؤلاء الأطفال لاستعادة الضحكة لقلوبهم الصغيرة. وكم من ثواب لإزاحة دمعة من عين أم باتت ساهرة تناجى المولى لشفاء أعز ما تملك.





هذا واجب إنساني ومجتمعى وكلى ثقة فى فنانى مصر ومبدعيها بالتفاعل مع هذه الحملة ودعم مستشفى أبو الريش للأطفال وتقديم كافة أوجه المساعدة.





المستشفى فى حاجة لبعض الحضانات والأسرة والمستلزمات الطبية وبالتأكيد جميعًا لن نتخلى عن مسئوليتنا ولن ننساهم فالحقيقة "أطفالنا فى رقابنا".