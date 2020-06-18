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فيديو جراف

فيديو جراف.. تفخيخ مكتب الاتصالات المشترك بـ كوريا الجنوبية

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:01 ص
كوريا الشمالية والجنوبية
كوريا الشمالية والجنوبية
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على صالح - إعداد: ايمان عبداللطيف

وقع صدام بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية، حيث اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بالوقوف وراء التفجير الذي هز بلدة كايسونج الحدودية، واستهدف مكتب الاتصال بين الشطرين الكوريين.

 

ويعتبر مجمع كايسونج الصناعي هو منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين الكوريتين، تدار بشكل مشترك من قبل كوريا الشمالية والجنوبية ويقال إن هناك 124 شركة كورية جنوبية تعمل في مجمع كايسونج مع أكثر من 54000 موظف من كوريا الشمالية.

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ولمزيد من التفاصيل حول تفخيخ مكتب الاتصالات المشترك بـ كوريا الجنوبية، شاهد الفيديو جراف التالى.

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