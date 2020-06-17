أخبار التوك شو| الصحة تكشف سبب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا.. ومحمد صلاح يوفر 15 أسطوانة أكسجين للأهالي

قال ماهر شتية عمدة قرية نجريج، إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في القرية، جعلت والد لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح ، "الحاج صلاح"، يبحث عن شراء أجهزة تنفس صناعى لتوفيرها لأبناء القرية، وعندما لم يتمكن قام بشراء 15 أسطوانة أكسجين وتوفيرها للأهالي داخل منازلهم، وتابع: "يا ريت نقدر نوصل لحد من المسئولين عشان نقدر نوفر مكان في القرية لعزل المصابين".
وأضاف "شتية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى، تحدثت مع "الحاج صلاح" لتوفير مكان عزل لأهالى القرية والجميع أكد أنه من الصعب توفير مكان للعزل بعد مشاورات مع بعض المسئولين والأطباء".
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عقار ديكساميثازون متواجد في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا.
وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تجربة العزل المنزلي حققت نتائج إيجابية في مصر، ويتم تطبيقها في أنحاء العالم.
قال الإعلامى رامى رضوان، إن رش الكحول على الكمامة يتسبب فى افسادها ويتسبب فى فتح المثانة الخاصة بها.
وأضاف رامى رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى ام سي أنه سيثبت ذلك للمشاهدين عن طريق عملية بسيطة ستتسبب له فى مشكلة على الهواء وسقوط مياه.
قال "عمر" أحد الشابين أصحاب الحادث الذى توقف لهما الرئيس عبد الفتاح السيسي بسيارته للاطمئنان عليهما، إنه تعرض لحادث أثناء سيره وهو وصديقه مينا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أنه تعرض لإصابات خفيفة من الواقعة "جلطات".
قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن الكمامة أصبحت سلعة إستراتيجية، بعد زيادة الطلب عليها وهذا هو السبب الرئيسى لتدخل الوزارة لتوزيع الكمامة مع السلع التموينية،لافتًا إلى أن هناك 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية سيجدون الكمامة القماش متوفرة مثل باقى السلع التموينية.
وأضاف "حسام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن الكمامة التى سيتم توافر مع السلع التموينية ستكون مطابقة للمعايير الطبية العالمية، فضلًا عن أنها يمكن أن تستخدم لمدة تتراوح بين شهر إلى شهران بحسب الاستخدام، وتابع:"نظرًا لأن الوزارة ستشترى 40 مليون كمامة ستحصل على سعر مناسب يجعل سعرها للمواطنين اقتصادى جدًا".
قال الفنان علاء عرفة، أحد نجوم مسلسل "الاختيار"، إن السبب وراء إعلانه عن إصابته و9 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، هو من أجل توعية المواطنين أولًا بخطورة الفيروس إلى جانب إطلاع الآخرين على تجربته من أجل الاستفادة منها.
وأضاف " عرفة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غالبية أفراد العائلة تماثلوا للشفاء الآن ومازالوا يلتزمون بالعزل المنزلى، مشيرًا إلى أنه لا يعلم من أين تمت إصابته أو أفراد عائلته بـالفيروس القاتل.
قال اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن المشهد المتداول له وهو يمتطى حصانا وسط تجمع كبير من الأهالى، خلال إفتتاح محطة صرف صحى بإحدى القرى الواقعة فى نطاق دائرته، لم يتجاوز أكثر من دقيقة، بعد 6 ساعات عمل متواصلة، موضحًا أنه أراد مشاركة المواطنين فرحتهم كونها المرة الأولى الذى يدخل إلى القرى صرف صحى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف " رفعت"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى،:"أنا عضو مجلس نواب، وهذا دعانى إلى مشاركة المواطنين فرحتهم لمدة دقيقة واحدة وبعد ذلك قمت بتفريقهم من أجل مواصلة العمل".
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة عقدت مؤتمرا صحفيا لاستعراض الوضع الوبائي في مصر، وتناولت مجموعة من القرارات لتقليل نسب الوفيات بفيروس كورونا.
وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أغلب حالات الوفاة كانت لأصحاب الأمراض المزمنة، ونسب الوفاة الأعلى في مصر لمرضى الأورام والجهاز الهضمى والقلب والكلى والكلى.
كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والزيادة المرتقبة في الفترة المقبلة.
وقالت القباج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، إن العلاوات الخمس تم حسمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح أصحاب المعاشات، متابعة أن الموازنة العامة دائما في سند ودعم وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات.
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنهم قاموا بترجمة الثلاث حلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار باللغة الانجليزية والفرنسية، حتى يتابعها أبناء المصريين بالخارج.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الاهتمام بـ الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج من أولوياتنا.