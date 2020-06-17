أخبار التوك شو| الصحة تكشف سبب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا.. ومحمد صلاح يوفر 15 أسطوانة أكسجين للأهالي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، ونستعرض أهمها فيما يلي:









قال ماهر شتية عمدة قرية نجريج، إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في القرية، جعلت والد لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح ، "الحاج صلاح"، يبحث عن شراء أجهزة تنفس صناعى لتوفيرها لأبناء القرية، وعندما لم يتمكن قام بشراء 15 أسطوانة أكسجين وتوفيرها للأهالي داخل منازلهم، وتابع: "يا ريت نقدر نوصل لحد من المسئولين عشان نقدر نوفر مكان في القرية لعزل المصابين".





وأضاف "شتية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى، تحدثت مع "الحاج صلاح" لتوفير مكان عزل لأهالى القرية والجميع أكد أنه من الصعب توفير مكان للعزل بعد مشاورات مع بعض المسئولين والأطباء".









قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عقار ديكساميثازون متواجد في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا.





وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تجربة العزل المنزلي حققت نتائج إيجابية في مصر، ويتم تطبيقها في أنحاء العالم.









قال الإعلامى رامى رضوان، إن رش الكحول على الكمامة يتسبب فى افسادها ويتسبب فى فتح المثانة الخاصة بها.





وأضاف رامى رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى ام سي أنه سيثبت ذلك للمشاهدين عن طريق عملية بسيطة ستتسبب له فى مشكلة على الهواء وسقوط مياه.





أحد ضحايا الحادث الذي توقف له السيسي يحكي تفاصيل حديثه مع الرئيس

قال "عمر" أحد الشابين أصحاب الحادث الذى توقف لهما الرئيس عبد الفتاح السيسي بسيارته للاطمئنان عليهما، إنه تعرض لحادث أثناء سيره وهو وصديقه مينا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أنه تعرض لإصابات خفيفة من الواقعة "جلطات".

التموين: الكمامة المضافة مع السلع التموينية مطابقة للمعايير وتستخدم شهرين

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن الكمامة أصبحت سلعة إستراتيجية، بعد زيادة الطلب عليها وهذا هو السبب الرئيسى لتدخل الوزارة لتوزيع الكمامة مع السلع التموينية،لافتًا إلى أن هناك 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية سيجدون الكمامة القماش متوفرة مثل باقى السلع التموينية.

وأضاف "حسام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن الكمامة التى سيتم توافر مع السلع التموينية ستكون مطابقة للمعايير الطبية العالمية، فضلًا عن أنها يمكن أن تستخدم لمدة تتراوح بين شهر إلى شهران بحسب الاستخدام، وتابع:"نظرًا لأن الوزارة ستشترى 40 مليون كمامة ستحصل على سعر مناسب يجعل سعرها للمواطنين اقتصادى جدًا".

