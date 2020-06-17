حالتي مستقرة وبصحة جيدة.. أشرف زكي يطمئن جمهوره على الهواء.. فيديو

طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الجمهور، على صحته، بعد إجراء عملية لتركيب دعامتين في القلب، قائلاً: "الحمد لله حالتي مستقرة وبصحة جيدة ومنتظم في العلاج".
ونعى "أشرف زكي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع على قناة "المحور" صديقيه، المهندس حسين العزبي، والفنان محمود مسعود.
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وقال نقيب المهن التمثيلية: "الفنان محمود مسعود صديق جدع وابن بلد، وكنا نتواصل دائما، وتوفي مظلوما، لم يأخد حظه، وبعد أن أتعافى وأتماثل الشفاء؛ سأنظر الي هؤلاء القامات من الفنانين، للوصول إلي حل".
وأوضح أن الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي، تتحسن، ومستقرة، متابعا: "لم أجزم أن الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي أصيب بفيروس كورونا من مستشفى آخر".