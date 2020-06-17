حالتي مستقرة وبصحة جيدة.. أشرف زكي يطمئن جمهوره على الهواء.. فيديو

، على صحته، بعد إجراء عملية لتركيب دعامتين في القلب، قائلاً: "الحمد لله حالتي مستقرة وبصحة جيدة ومنتظم في العلاج". طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الجمهور





ونعى " أشرف زكي " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع على قناة "المحور" صديقيه، المهندس حسين العزبي، والفنان محمود مسعود.





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وقال نقيب المهن التمثيلية: "الفنان محمود مسعود صديق جدع وابن بلد ، وكنا نتواصل دائما ، وتوفي مظلوما ، لم يأخد حظه، وبعد أن أتعافى وأتماثل الشفاء؛ سأنظر الي هؤلاء القامات من الفنانين ، للوصول إلي حل".





وأوضح أن الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي ، تتحسن ، ومستقرة، متابعا: "لم أجزم أن الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي أصيب بفيروس كورونا من مستشفى آخر".



