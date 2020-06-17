لم أتفاجأ.. أبو ريدة: قرار شوبير بخوض الانتخابات حرية شخصية





وقال أبو ريدة خلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب" المذاع على MBC مصر"، الأولوية الانتخابية هي اتحاد الكرة المصري الذي تم تأسيسه سنة 1921، وليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكل خطوة تحتاج إلى تفكير جيد".





وتابع : "سأدرس بعد ذلك في الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية الترشح لرئاسة كاف".





وبخصوص ترشح أحمد شوبير لرئاسة اتحاد الكرة أمامه قال: "حق مشروع، والرأي في النهاية سيعود للجمعية العمومية، شوبير عمل معي ويعتبر كادر جيد، وليس لدي اعتراض على ترشحه".





وأكمل: "قرار شوبير بخوض الانتخابات حرية شخصية، وأحترم ذلك ولم أتفاجأ بقراره، كما لم يكن هناك أي تشاور قبل إعلان ترشحه ولا توجد أي غضاضة".