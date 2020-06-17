على الهواء.. طارق علام يعطي روشتة صحية لنقيب المهن التمثيلية.. فيديو

مازَحَ الإعلامي طارق علام الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الهواء بعد إجراء عملية تركيب دعامتين.





وأعطى الإعلامي طارق علام، روشتة علاجية للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الهواء، "خلي بالك من نفسك وحمد الله على السلامة، طمني عليك؟ صحتك عاملة ايه دلوقتي؟".





ووجه طارق علام نصيحة للفنان أشرف زكي: "لازم تخس زي ما انا خسيت وتمشي وتمارس السباحة والاكل الدايت وزيت الزيتون والبصل".





وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، أنه "ملتزم بالتعليمات والعلاج اللي انت قولتلي عليه كله".





وطمأن نقيب المهن التمثيلية الجمهور على صحته، بعد إجراء عملية لتركيب دعامتين، متابعا :"الحمد لله حالتي مستقرة وبصحة جيدة" ومنتظم في العلاج.