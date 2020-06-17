مخالفة لقرار الحكومة.. أهالى المعتمدية يشكون من انتشار الأسواق

يعاني أهالي المعتمدية بأرض اللواء من تواجد زحام كبير في الشوارع خاصة في الشوارع التي تتواجد بها الأسواق وتكون سببا في انتقال الأمراض.





وأرسل مجدي لبيب عبر خدمة شكاوي صدى البلد شكاوي بسبب الأسواق في المعتمدية والتي يتجمع فيها المواطنون لشراء مستلزماتهم.





وناشد مجدي لبيب الحكومة للتدخل لنقل عدد من البائعين في الأسواق لتخفيف العبء في الشارع لمنع انتقال فيروس كورونا للمارة والمواطنين .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



