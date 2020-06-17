في ذكرى ميلاد يوسف السباعي.. 45 عملاً فنياً و6 أفلام لا تنسى في تاريخ السينما المصرية

شارك في أفلام كبار المخرجين في عهده ونجوم زمن الفن الجميل

"الناصر صلاح الدين" و"رد قلبي" و"بين الأطلال" و"السقا مات" .. في قائمة أفضل 100 فيلم مصري

45 عملاً فنياً و6 أفلام لا تنسى في تاريخ السينما المصرية

في سجل الانتاج السينمائي، نجد ان السينما قدمت ما يقرب من 45 عملا فنيا للأديب الراحل يوسف السباعي، وقد فازت ستة أفلام من أعماله في اختيار أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما، منها.. الناصر صلاح الدين رقم (11) ورد قلبي رقم (13 ) والسقا مات رقم (21) وجميلة بوحريد رقم (54) وبين الأطلال رقم (73) وا إسلاماه رقم (87) .





وهناك روايتان هما "أرض النفاق" و"بين الاطلال" انتجت كل منهما مرتين مرة بالاسم الأصلي ومرة ثانية باسم آخر، وهما "اخلاق للبيع" و"اذكريني".





ومن أبرز أعماله التي تحولت إلى أفلام "نحن لا نزرع الشوك ومولد يا دنيا ونادية وغرام الأسياد وبهية وأم رتيبة وشارع الحب و نحن لا نزرع الشوك".





وقد شارك في أفلام يوسف السباعي كبار المخرجين في عصره منهم عز الدين ذوالفقار، فطين عبدالوهاب، أحمد بدرخان، هنري بركات، صلاح ابوسيف، حلمي رفله، كمال الشيخ، حسام الدين مصطفي، يوسف شاهين، حسين كمال، محمد راضي، أشرف فهمي.





كما شارك في أفلامه أفضل نجوم ونجمات عصره ومن بينهم عبد الحليم حافظ، رشدي أباظة، عمر الشريف، شكري سرحان، أحمد مظهر، صلاح ذوالفقار، فريد شوقي، ايهاب نافع، حسن يوسف، محمود يس، عزت العلايلي، محمود عبدالعزيز، نور الشريف، حسين فهمي، أحمد زكي، فاتن حمامة، شادية، سعاد حسني، صباح، نجاة، سميرة أحمد، ماجدة، ناهد شريف، مريم فخرالدين، زهرة العلا، نيللي، تحية كاريوكا، نادية لطفي، لبني عبدالعزيز، نجلاء فتحي، نجوي إبراهيم.





كما اختيرت 4 افلام من أعماله ضمن قائمة افضل 100 فيلم في تاريخ السينما، وهم الناصر صلاح الدين ورد قلبي والسقا مات وبين الاطلال".





"الناصر صلاح الدين" :





احتل فيلم الناصر صلاح الدين الترتيب الـ 11 فى قائمة افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وأخرجه يوسف شاهين عام 1963.





وتوافرت لهذا الفيلم الاستثنائى كافة عناصر النجاح، وجاءت ضربة البداية من خلال القصة والسيناريو والحوار، وقام بمعالجتها سينمائيا كل من نجيب محفوظ وعز الدين ذو الفقار ومحمد عبد الجواد، فى حين كتب السيناريو عبد الرحمن الشرقاوى ويوسف شاهين.





وقد بلغت تكلفة انتاجه مائة ألف جنيه فى ذلك الوقت ليصبح أيضا أعلى الأفلام انتاجيا، ولعب بطولته أحمد مظهر ونادية لطفي وصلاح ذوالفقار وليلى فوزى.





"رد قلبى" :





هو أحد الأفلام التى تبقى حية وخالدة فى الذاكرة، واحتل هذا العمل المركز الـ 13 فى قائمة افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.





ويعد من أهم الأفلام التى تناولت ثورة يوليو ويحكي إرهاصات قيام الثورة، وقصة حياة أبطالها الذين رمز إليهم بشكل غير مباشر فى الاحداث الدرامية.





وهو بطولة شكرى سرحان، مريم فخر الدين، حسين رياض، أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، هند رستم، زهرة العلا، رشدى أباظة.





"بين الاطلال" :





هذا الفيلم الذى يفيض رومانسية وعذوبة، احتل رقم 73 فى قائمة أفضل مائة فيلم، وأخرجه وكتب له السيناريو والحوار عز الدين ذوالفقار، ولعبت بطولته فاتن حمامة، عماد حمدي، فؤاد المهندس، صلاح ذو الفقار.





"السقا مات" :





حظيت رواية السقا مات التي كتبها يوسف السباعي عام 1952 بأهمية كبيرة ضمن أعمال الكاتب الراحل، واعتبرها بعض النقاد من أهم أعماله.





وتجري أحداث الرواية في حارة مصرية في العشرينيات من القرن الماضي، وتدور الفكرة الرئيسية بها حول فلسفة الموت.



