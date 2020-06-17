أنا فين؟.. ريهام سعيد تثير فضول متابعيها بصورة لها من الابتدائية

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ريهام سعيد في الصورة، وهى بمرحلة طفولتها رفقة زملائها ومعلمتها.





وكتبت معلقة على الصورة: "فاكرة اليوم ده زى ما يكون امبارح، أولى ابتدائي، انا فين في الصورة ".



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وتفاعل الكثير من متابعيها و جاءت تعليقاتهم ما بين " لابسه موف في الصف التانى.. لا بسه بينك او موف على اليمين.. ا للى لابسه موف".





جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة سبق وأن أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎





ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.



