سانِدوها.. علاء نبيل: يجب احترام قرار الدولة بشأن عودة الدوري

كشف علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق عن رأيه بخصوص ملف عودة النشاط الرياضى بعد قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.
وقال نبيل في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": "يجب احترام قرار الدولة فيما يخص عودة مسابقة الدوري المصري. الفرق تحتاج من 6 إلى 8 أسابيع من أجل التحضير لاستكمال البطولة".
وواصل: "إنه يجب على الجميع مساندة الدولة فى قرارها بعودة الحياة الرياضية من جديد، مثلما تمت مساندتها فى ملف استضافة بطولة أمم إفريقيا فى وقت قياسى".
وأكد "يجب إعادة النظر في أسعار اللاعبين، الأرقام كانت مرتفعة بشكل كبير. أفضل لاعب في مصر يجب ألا يزيد سعره على 8 ملايين جنيه.
وأكد "يجب إعادة النظر في أسعار اللاعبين، الأرقام كانت مرتفعة بشكل كبير. أفضل لاعب في مصر يجب ألا يزيد سعره على 8 ملايين جنيه.