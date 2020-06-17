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فن

في المنصورة.. جمال سليمان يقدم شخصية باشا من ملاك الأراضي بـ مسلسل المخملي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
يبدأ النجم جمال سليمان تصوير مسلسله الجديد "المخملي" نهاية الشهر المقبل في الديكور الخاص بالعمل، حيث يجسد دور واحد من بشوات وملاك الأراضى في محافظة المنصورة، ومتمسك بالعادات والتقاليد القديمة ودائمًا على خلاف مع أبنائه بسبب مقارنته بين الحياة في القرى والمدينة .

وتدور أحداث مسلسل "المخملى" في أجواء محافظة المنصورة، ويقارن بين حياة القرى والتحضر، في إطار درامى مشوق، وطرح العديد من المشاكل التي نواجهها في القرى ومحافظة القاهرة من عادات وتقاليد وخلافه.

ويعود النجم جمال سليمان للدراما التليفزيونية بمسلسل "المخملي" وهو عنوان مبدئى من تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز، عن رواية أميمة عز الدين، وجارى التعاقد مع باقى الأبطال الذين يشاركون في العمل.

وكانت آخر أعمال جمال سليمان مسلسل تاريخي "الحرملك 2"، الذى عرض في شهر إبريل الماضي، إخراج تامر إسحاق، وتأليف سليمان عبد العزيز، ويتناول المسلسل بوصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.

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