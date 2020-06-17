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رياضة

وفاة والد علاء إبراهيم نجم منتخب مصر والأهلي السابق

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي

توفي والد علاء إبراهيم نجم منتخب مصر وفريق الأهلي السابق، صباح اليوم الأربعاء.


و لعب علاء إبراهيم، لعدة فرق، عقب مغادرته للقلعة الحمراء، وهى المصرى البورسعيدى، الوحدات الأردنى، وبتروجت، الذى استطاع من خلاله أن يحصد لقب هداف الدورى العام، وينضم بعدها لصفوف المنتخب الوطنى.


وعمل علاء إبراهيم عقب الاعتزال عام 2011 فى مجال التدريب، حيث درب فريق نجوم المستقبل، ومن بعدها أحد فرق كفر الشيخ، وهو فريق الزعفران الذى تركه فى وقت سابق.


ويتولي علاء إبراهيم حاليا القيادة الفنية للفريق الأول بنادي الشرقية للدخان، ويتصدر قمة المجموعة الخامسة التي تنظمها منطقة الجيزة في الموسم الجاري لدوري القسم الثالث، قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.

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