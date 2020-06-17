AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لن نتسامح مع الاستفزازات.. كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية: ستدفعون الثمن

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:24 ص
بيان من رئاسة كوريا
بيان من رئاسة كوريا الجنوبية ردا على استفزاز جارتها بالشمال
Advertisements
قسم الخارجي
قالت كوريا الجنوبية إنها لن تتسامح مع استفزازات جارتها كوريا الشمالية، وذلك ردا على تصريحات سابقة لـ"بيونج يانج"، تتضمن نشر قوات عسكرية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأوضح مسؤول بهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، إن كوريا ستدفع الثمن بالتأكيد؛ إذا تم تنفيذ أي خطط عسكرية.

اقرأ أيضا:

بينما قال البيت الأزرق، في بيان، إن الانتقادات الموجهة للرئيس "مون جاي ان"، بلا معنى، ولن تقبل بعد ذلك أي سلوك غير مهذب أو استفزازي من الشمال، وحذرت كوريا الجنوبية من أنها لن تتحمل هذه الكلمات والأفعال بعد الآن.

وقال السكرتير الأول لرئيس كوريا الجنوبية للاتصالات العامة يون دو هان  إن بلاده تأمل في أن يكون لدى جارتها بالشمال "أخلاق أساسية" للمضي قدما، واصفا خطاب شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأنه " وقح غير مهذب للغاية" وأضر بالثقة التي بناها الزعيمان.

يأتي ذلك بعدما أعلنت كوريا الشمالية عن نسفها مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية عن طريق تفجير هائل، ما يعد أحدث حلقة في التصعيد المستمر بين الجارتين منذ أيام.

يشار إلى أن مكتب الاتصال المشترك، الذي نسفته كوريا الشمالية، تم افتتاحه في سبتمبر خلال عام 2018، نتيجة اتفاق وقع عليه رئيس كوريا الشمالية، كيم يونج أون، ونظيره الكوري الجنوبي، مو جاي إن، في قمة بينهما قبل نحو 5 أشهر من ذلك التاريخ.

ويعد تدمير مكتب الاتصال في كايسونج؛ ضربة أخرى لآمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية والانفتاح على العالم، وانتكاسة في العلاقات ومسار التعاون بين الكوريتين.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تؤيد تماما جهود سيول المتصلة بالعلاقات مع كوريا الشمالية، وإنها تحث بيونج يانج على "الامتناع عن أي إجراءات أخرى غير مثمرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قضية المنشورات.. فصل جديد من التوتر والتصعيد في علاقات الكوريتين

انفجار كايسونج .. كوريا الجنوبية تتهم الشمال بتفخيخ مكتب الاتصالات المشترك

شاهد.. لحظة تفجير كوريا الشمالية مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية تنشر أول صور لتفجير مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية

ترشيحاتنا

سائح يدمر الأرضية الزجاجية لأضخم جسر معلق في أمريكا.. صور

«الصحة» تكشف حقيقة تبرع 200 ألف من متعافي كورونا ببلازما الدم

حث عليه النبي .. دعاء قصير بعد الفجر يغفر جميع الذنوب .. فيديو

أحد نجوم مسلسل الاختيار يكشف تفاصيل إصابته و9 أفراد من أسرته بـ كورونا

المقاصة: اتحاد الكرة وافق على عودة رابطة الأندية المحترفة.. فيديو

سيعودون إلى مصر.. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: ما حدث مع العمال المصريين في ليبيا جريمة دولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل زبادو فواكه .. فيديو

شاهد.. نفق تعقيم خاص لجميع زوار مقر بوتين .. فيديو

من غير مسحة.. 7 تحاليل تكشف عن الإصابة بـ فيروس كورونا