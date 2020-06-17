موجز السوشيال ميديا | سقوط زينة على وجهها.. ونيللي كريم تجسد دور فتاة ليل.. وآخر تطورات حالة رجاء الجداوي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.





وظهرت في الصورة على غلاف احدى المجلات العالمية.









وظهرت ريهام سعيد في الصورة، وهى بمرحلة طفولتها رفقة زملائها ومعلمتها.









نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا جديدا.





وعبرت رانيا محمود ياسين عن رغبتها في أن يجسد الفنان محمد رمضان...









كتبت "أميرة مختار" ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، منشورًا جديدًا عن آخر تطورات حالة والدتها رجاء الجداوي.