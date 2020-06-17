بمعلومات عن كورونا.. تطبيقات ورسائل تسرق بياناتك

بالرغم من الجهود الجبارة المبذولة فى العديد من دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، إلا أن هناك مجموعة من الهاكرز معدومي الضمير يقومون بسرقة بيانات المستخدمين عن طريق إرسال بريد إلكتروني أو نصب كمين عبر تطبيق أو موقع مزيف بمعلومات عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.





وبحسب موقع securitymagazine التقني، قالت شركة Google الأمريكية أن التهديدات الأخيرة ليست وليدة الصنع، بل هى قديمة وتمت إعادة استخدامها من جديد فى صورة معلومات عن الفيروس التاجي الجديد.





وأضافت جوجل أنها تكافح مثل هذه المعلومات الخبيثة من خلال الذكاء الاصطناعي (AI)، عن طريق كشف الملفات الضارة وحذفها مباشرةً، من خلال عملية فحص لأكثر من 300 مليار ملف أسبوعيًا.





وتنصح جوجل بتصفح الإنترنت من خلال متصفح Chrome الخاص بها، وأيضًا استخدام تطبيقها Gmail للبريد الإلكتروني، لما يحتويه التطبيقان من أعلى درجات الحماية والتأمين من مثل هذه الهجمات الخبيثة.





وكشفت جوجل عن أكثر الدول حول العالم تعرضًا لهذه الهجمات، وجاء على رأسها الهند والبرازيل وبريطانيا، لذلك تنصح جوجل برفع مستوى أمان حسابك على جوجل، وعدم تحميل أى مرفقات مجهولة المصدر على جهازك، بالإضافة للتحقق من أى رابط أولًا قبل الضغط عليه.



