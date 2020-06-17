خلال نزهة جبلية في السعودية.. رياضي عالمي يحمل والده على ظهره.. فيديو

"وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا"، "أكرم والديك مثواك منذ ولادتك وأنقض ظهورهما حِملك، لم يكلا أو يتعبا، وفي كل مرة تجدهما أحرص الناس على فرحك وأشدهم حزنًا في ألمك"، هذه الآية وتلك الكلمات وضعها العداء السعودي العالمي، سعد شداد الأسمري، في عين الاعتبار.





وانتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل للعدّاء الـ سعودي سعد شداد الأسمري، وهو يحمل والده العجوز فوق ظهره؛ مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل بسلوكه البار بوالده، واندهاشهم عند معرفتهم لهويته.





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ويظهر العداء السعودي في المقطع وهو يفتح باب السيارة لوالده؛ لعدم قدرته على الحركة، خاصة في تلك المنطقة الجبلية الوعرة في عسير ، حيث خرجت العائلة للتنزه.





وحمل سعد شداد الأسمري، والده على ظهره، وعندما شعر باختلال توازنه؛ نزل على يديه وركبتيه ، حتى يتأكد من سلامة أبيه عند حمله، ثم مشى به حتى مقعده المخصص؛ من أجل الترفيه عنه ، وليشارك عائلته التنزه.





وأثار المقطع، إعجاب رواد مواقع التواصل؛ "لعفويته وتلقائيته"، حيث نادوا بأن هذا أفضل ما قد يشاهده أطفالهم في ظل انتشار عقوق الوالدين، وبدلًا من البرامج والمقاطع التافهة التي اجتاحت البيوت بواسطة التليفزيون والهواتف الذكية.





واندهش بعض المغردين؛ بعد التحقق من هوية الشاب الذي يحمل والده على ظهره، إذ تبين أنه العداء السعودي العالمي «سعد شداد الأسمري» الذي انضم لهذه الرياضة في الفتر من 1992 وحتى 2002 وقت اعتزاله، حيث حقق أول ميدالية سعودية عالمية.



