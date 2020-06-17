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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا | 5 مميزات جديدة بتطبيق تيليجرام.. فوز 3 طلاب مصريين في مسابقة دولية لشركة آبل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


بدأت فكرة الهواتف القابلة للطى منذ عام، وكانت أولى الشركات التى قامت بإصدار هواتف قابلة للطى شركة سامسونج وتبعتها شركات هواوى وموتورولا، والآن تريد شركة آبل أن تدخل عالم الهواتف القابلة للطى. 


كشفت تقارير أن شركة آبل استحوذت على مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول من العام الحالى 2020 ، حيث تصدرت 4 هواتف آيفون من أصل 5 هواتف هى الأكثر مبيعا على مستوى العالم. 


اشتكى عدد من مقيمى الهواتف من أن هناك عددا كبيرا من هواتف Redmi Note 9S من شركة Xiaomi شاومى الصينية مليئة بالأخطاء وتواجه مشكلات عديدة عند الاتصال بالانترنت، وهو أمر كان صادم بالنسبة لهم. 


"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم..ابني عمر يفوز كأصغر متسابق من مصر والشرق الأوسط في أكبر مسابقة دولية لـ آبل Apple بالولايات المتحدة الأمريكية".


واجه تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو في الفترة الأخيرة عدة مشكلات كبيرة تتعلق باختراق خصوصية المستخدمين، وتسريب مكالماتهم كان آخرها اختراق مجموعة من الهاكرز لدرس دينى في كنيسة أمريكية ونشر مقاطع فيديو إباحية، حيث لم يستطع الحضور الخروج من التطبيق أثناء اختراقه. 


تعرض مئات الآلاف من مستخدمي 9 تطبيقات للمواعدة للاختراق وتسريب صورهم الخاصة، وتسجيلاتهم الصوتية، ورسائلهم بالإضافة إلى بيانات شخصية مهمة.


قامت شركة Infinity Ward and Activision المالكة للعبة Call of Duty بإصلاح كل الأخطاء التحديث الأخير الذى قامت بإطلاقه منذ أيام، والذى أدى إلى عدد من المشكلات منها كبر مساحة التحديث. 


كشفت شركة Google جوجل أنها ستقوم بدمج تطبيق مكالمتها للفيديو Google Meet إلى تطبيق Gmail لرسائل البريد الإلكترونى، وذلك على نظامى تشغيل هواتف iOS  و Android لهواتف آيفون وأندرويد. 


بالرغم من الجهود الجبارة المبذولة فى العديد من دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، إلا أن هناك مجموعة من الهاكرز معدومي الضمير يقومون بسرقة بيانات المستخدمين عن طريق إرسال بريد إلكتروني أو نصب كمين عبر تطبيق أو موقع مزيف بمعلومات عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.


دائما ما يبحث المستخدمون عن تطبيق للدردشة والمراسلة مع أصدقائهم وعائلاتهم، ويوفر قدرًا عاليًا من التشفير والحماية لهذه الرسائل ويقدم مميزات تسهل على المستخدمين إرسال ما يريدونه من صور وفيديوهات وغيرها، ويعتبر تطبيق تليجرام  Telegram Messenger من أفضل  التطبيقات التى توفر لمستخدميها هذه الخصائص.
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