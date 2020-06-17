أخبار العلوم والتكنولوجيا | 5 مميزات جديدة بتطبيق تيليجرام.. فوز 3 طلاب مصريين في مسابقة دولية لشركة آبل

واجه تطبيق

لمكالمات الفيديو في الفترة الأخيرة عدة مشكلات كبيرة تتعلق باختراق خصوصية المستخدمين، وتسريب مكالماتهم كان آخرها اختراق مجموعة من الهاكرز لدرس دينى في

أمريكية ونشر مقاطع فيديو إباحية، حيث لم يستطع الحضور الخروج من

أثناء اختراقه.

كنيسة