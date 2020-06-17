تسجيل أكثر من 2000 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الهند خلال يوم

سجلت الهند قفزة كبيرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بواقع أكثر من 2000 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.





وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الهند 11,903 حالة، ومثَّل ذلك الارتفاع اليومي؛ قفزة كبيرة في ضحايا فيروس كورونا في الهند.





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فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كوورنا المستجد في الهند 354 ألف حالة.





وفي وقت سابق، قررت الهند تحويل عربات قطارات إضافية إلى مستشفيات ميدانية لمرضى فيروس كورونا، في ظل انتشار الوباء بشكل متزايد في البلاد.



