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أخبار العالم

تسجيل أكثر من 2000 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الهند خلال يوم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:05 ص
أكثر من 2000 وفاة
أكثر من 2000 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الهند خلال يوم
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قسم الخارجي
سجلت الهند قفزة كبيرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بواقع أكثر من 2000 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الهند 11,903 حالة، ومثَّل ذلك الارتفاع اليومي؛ قفزة كبيرة في ضحايا فيروس كورونا في الهند.

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فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كوورنا المستجد في الهند 354 ألف حالة.

وفي وقت سابق، قررت الهند تحويل عربات قطارات إضافية إلى مستشفيات ميدانية لمرضى فيروس كورونا، في ظل انتشار الوباء بشكل متزايد في البلاد.

وتأتي الهند في المركز الرابع بين الدول الأعلى في عدد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.
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