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رياضة

الدوري الإسباني.. تعرف على سبب طرد أجيري أمام برشلونة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:26 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز نادي برشلونة على نظيره نادي ليجانيس، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من بطولة الدوري الألماني.

وفي الشوط الثاني، استحوذ البارسا على الكرة، واستطاع هز شباك ليجانيس عن طريق لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 60، بعد تمريرة رائعة من زميله نيلسون سيميدو، لكن بعد العودة لتقنية الفار تم إلغاء الهدف لتواجد الأخير في موقع تسلل.

وفي الدقيقة 67، حصل نادي برشلونة على ضربة جزاء، بعد مراوغة ليونيل ميسي لأكثر من لاعب في صفوف نادي ليجانيس، لتتم عركلته داخل منطقة الجزاء، ليتولى تنفيذها بنجاح في الشباك، معلنًا عن الهدف الثاني للبارسا، وتحقيق الـ 3 نقاط من مباراة اليوم.

وأشهر حكم المباراة خلال الوقت بدل الضائع البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المكسيكي أجيري بواسطة الحكم مارتينز مونويرا.

ولم تظهر الإعادة التلفزيونية، السبب المباشر لهذا الإقصاء، إلا أن برنامج "البارتيدازو"، وأشار إلى أن "تقليد صافرة الحكم" كان السبب وراء الطرد.

أجيري حاول إرباك اللاعبين على أرض الملعب بتقليد صافرة الحكم، وتلقى تحذيرا بالفعل قبل طرده.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد نادي ليجانيس عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.
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