الإجبار مرفوض.. نجم الزمالك يكشف أسباب رفض قرار عودة الدورى





كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات ٢٠ يونيو الجارى على أن يتم إتاحة استئناف منافسات كرة القدم لاتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مع اسامة هيكل وزير الإعلام مؤخرا.





قال اكرم عبد المجيد فى تصريحات له: لو رفضت الأندية عودة الدورى بالاغلبية لا يستطيع احد اجبار اى نادى على اللعب فى مثل هذه الظروف الاستثنائية، الارواح اهم من مليون دورى ومن ملايين الجنيهات ومحدش يقارن الاجراءات فى المانيا واسبانيا وانجلترا او اى دولة اوروبية عشان هناك فروق كبيرة.





تابع :فيه ناس بتسأل الكورونا هتيجى فى الدورى ومش بتيجى فى الكاس اقول له نعم لان الاجراءات الاحترازية لتسع مباريات ووضع الفرق فى معسكر وعمل المسحات لهم قبل وبعد ق،د يؤدى الى تجنب الاصابات اما الدورى فاحتمالات الاصابة بالفيروس ستكون كبيرة جدا جدا وبسهولة جدا فى ظل ارتفاع معدلات الاصابة فى الفترة الحالية.







اضاف:تسع مباريات فى بطولة كأس مصر تستطيع ان تطبق الاجراءات الاحترازية وعمل عزل للفرق المشاركة وتبقى بدأت النشاط وفى نفس الوقت لن تؤثر على الارتباطات الافريقية للاندية والمنتخبات والقيد للموسم الجديد وعدم التاثير على المواسم المقبلة من الدورى لان فعلا الوقت صعب للعب 149 مباراة دورى غير الكاس غير دورى الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

كشف أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق أسباب رفضه استئناف بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري.