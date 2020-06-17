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أصل الحكاية

فيديو يعيد العداء السعودي سعد الأسمري للأضواء من جديد..ما القصة؟

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:32 ص
عداء سعودي يحمل والده
عداء سعودي يحمل والده علي ظهره
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محمود نوفل
تظل الرياضة علي تنوع اختلافها هي المربي الأول للشباب والأجيال حيث الأخلاق الحميدة والتصرفات السليمة مع الجميع وفي القلب منهم الأباء ، حيث يظهر ذلك دائما في تعاملات ابناء الرياضات المختلفة ويُعرف باسم أخلاق الفرسان، ولكن قصة اليوم والتي نحن بصددها هي لأحد السعوديين اللذين ينتمون لفئة العدائيين العالمين.

خلال الساعات القليلة الماضية كانت وسائل التواصل الإجتماعي تعج بفيديو لشاب ترجل من السيارة حاملا والده كبير السن علي ظهره في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية بغرض التنزه ، وهو ما اثار سعادة غامرة في نفوس مشاهدي الفيديو حيث تفاعلوا معه بشكل كبير.

ابطال الفيديو الذي اثار إعجاب الكثير يرجع الي العداء السعودي العالمي سعد شداد الأسمري ووالده حيث أكد " سعد" ان المقطع كان عفويا ولم يكن الغرض منه التباهي والشو الإعلامي ، معربا عن آماله بأن يكون هذا الفيديو ومابه من أخلاق حميدة في التعامل مع الاباء نبراسا لكل الشباب.

والعداء السعودي سعد شداد الأسمري  ولد في الرابع والعشرين من  سبتمبر 1968 ، حيث مارس طيلة حياته الرياضية لعبة  الجري " كعداء سعودي" من العام 1992 وحتى اعتزاله عام 2002 ، وحصل  على 5 ميداليات خلال مشاركاته لدورات دولية وهي : بطولة آسيا لألعاب القوى و دورة الألعاب العربية و دورة آسيا الرباعية بالإضافة إلى فضية دورة الألعاب الآسيوية عام 1992م ، وبرونزية كأس العالم لألعاب القوى عام 1998.
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