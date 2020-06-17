وزير التعليم: خالص الشكر للدولة المصرية على التعاون في تأمين امتحانات الثانوية العامة

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شكره وامتنانه للدولة المصرية على جهودها لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2020 ضد فيروس كورونا.
حيث قال وزير التربية والتعليم في رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والسكان المصرية بقيادة الزميلة العزيزة الدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق في إدارة امتحانات الثانوية العامة القادمة .
وأضاف وزير التربية والتعليم : تسخر الدولة كل امكانياتها للحفاظ على صحة أولادنا ، والشكر موصول أيضا لوزارة الداخلية ووزارة الانتاج الحربي والقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين وكل قيادات الوزارة والمؤسسات الداعمة.
وانهى رسالته قائلا : خالص الشكر للدولة المصرية على العمل الجماعي الضخم مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب باذن الله.