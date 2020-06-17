وزير التعليم: خالص الشكر للدولة المصرية على التعاون في تأمين امتحانات الثانوية العامة





حيث قال وزير التربية والتعليم في رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والسكان المصرية بقيادة الزميلة العزيزة الدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق في إدارة امتحانات الثانوية العامة القادمة .





وأضاف وزير التربية والتعليم : تسخر الدولة كل امكانياتها للحفاظ على صحة أولادنا ، والشكر موصول أيضا لوزارة الداخلية ووزارة الانتاج الحربي والقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين وكل قيادات الوزارة والمؤسسات الداعمة.





وانهى رسالته قائلا : خالص الشكر للدولة المصرية على العمل الجماعي الضخم مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب باذن الله.





جدير بالذكر أنه تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شكره وامتنانه للدولة المصرية على جهودها لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2020 ضد فيروس كورونا.