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تعليم

وزير التعليم: خالص الشكر للدولة المصرية على التعاون في تأمين امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:24 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شكره وامتنانه للدولة المصرية على جهودها لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2020  ضد فيروس كورونا.

حيث قال وزير التربية والتعليم في رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :  أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والسكان المصرية بقيادة الزميلة العزيزة الدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق في إدارة امتحانات الثانوية العامة القادمة .

وأضاف وزير التربية والتعليم : تسخر الدولة كل امكانياتها للحفاظ على صحة أولادنا ، والشكر موصول أيضا لوزارة الداخلية ووزارة الانتاج الحربي والقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين وكل قيادات الوزارة والمؤسسات الداعمة.

وانهى رسالته قائلا : خالص الشكر للدولة المصرية على العمل الجماعي الضخم مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب باذن الله.

جدير بالذكر أنه تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 
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