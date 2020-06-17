بسعة 20 ألف مشجع.. الانتهاء من استاد قناة السويس الجديدة نهاية العام.. فيديو

قال المسئول على تنفيذ مشروع استاد قناة السويس الجديد ، إن الاستاد سيقام على مساحة 80 ألف متر مسطح، لافتًا إلى أن السعة الإجمالية للاستاد فى حدود 20 ألف متفرج.





وأضاف المسئول التنفيذى عن المشروع فى لقاء عبر برنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الاستاد يتكون من 4 وحدات والمبنى الرئيسية ومبنى مدرجات الثانية والمبنى مدرجات الدرجة الثالثة يمين المقصورة ومبنى الدرجة الثالثة شمال المقصورة.





وتابع الاستاد به 3 حمامات سباحة ويعتبر قرية أولمبية ويخدم المشروع فندق تيوليب ويخدم أى بطولات ستقام فى الاستاد، وتعتبر المنطقة منظومة رياضية كاملة.



