بسعة 20 ألف مشجع.. الانتهاء من استاد قناة السويس الجديدة نهاية العام.. فيديو

قال المسئول على تنفيذ مشروع استاد قناة السويس الجديد، إن الاستاد سيقام على مساحة 80 ألف متر مسطح، لافتًا إلى أن السعة الإجمالية للاستاد فى حدود 20 ألف متفرج.
وأضاف المسئول التنفيذى عن المشروع فى لقاء عبر برنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الاستاد يتكون من 4 وحدات والمبنى الرئيسية ومبنى مدرجات الثانية والمبنى مدرجات الدرجة الثالثة يمين المقصورة ومبنى الدرجة الثالثة شمال المقصورة.
وتابع الاستاد به 3 حمامات سباحة ويعتبر قرية أولمبية ويخدم المشروع فندق تيوليب ويخدم أى بطولات ستقام فى الاستاد، وتعتبر المنطقة منظومة رياضية كاملة.
وأوضح أن قناة السويس مهتمة جدًا بالرياضة ومن المتوقع الانتهاء من مشروع الاستاد فى نهاية العام الجارى، حيث يتم الآن الانتهاء من المرحلة النهائية.