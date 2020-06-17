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اقتصاد

الصناعات الكيماوية: نتوقع حدوث تحسن ملحوظ في الصادرات خلال الربع الأخير من هذا العام

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية ، ستشهد تحسنا خلال الربع الرابع من العام الجاري شريطة وضوح خطة دعم الصادرات وتوافر التمويل المطلوب.

وأشار أبو المكارم ، إلى أن خريطة التصدير ستختلف في ٢٠٢٠ من دول ألغت طلبياتها مثل الدول الأوربية الي دول أخري تشهد زيادة في الطلب خلال المرحلة القادمة وهي الدول العربية والأفريقية.

وقال إن إقامة البعثات التجارية الخارجية تعد الأداة الأمثل للتسويق عقب انتهاء أزمة كورونا، خاصة أن الموقف الأصعب للقطاع سيتضح بعد الأزمة.


وأضاف رئيس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المجلس حاليا يعكف علي دراسة الأسواق التي يوصي بتوجيه بعثات لها ، مشيرا إلي أن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الأفريقي.

وكشف عن إعداد المجلس لإستراتيجية مصغرة تعني بالتوجه نحو دول القاره الافريقية وبالأخص إلى ١٨ سوقا أفريقيا وهم ( كينيا ، السودان ، زامبيا ، أوغندا ، نيجيريا ، تنزانيا ، أنجولا ،الجابون ، السنغال ، الكاميرون ، جيبوتي ، غينيا الاستوائية ،الكونغو الديموقراطيه ، جنوب افريقيا ، اثيوبيا ، كوت ديفوار ، غانا ، الصومال).

وقال أبو المكارم، إن المجلس يعمل  علي رفع صادراته للدول المشار اليها سالفا خلال الأعوام القادمه مشيرا أن المنتجات المصريه تلقي رواجا كبيرا في تلك الأسواق.

وأضاف انه من المقرر التركيز علي اسواق دول بعينها في كل عام لتحقيق اكبر استفاده ممكنة خلال المرحلة القادمه وهو مايمثل كما يقول فرصة ذهبيه للاستفادة من العجز في توريد المنتجات الصينية لهذه الدول.

ولفت أبو المكارم ، إلى تنوع  منتجات القطاع بين سلع وسيطة ونغذيه ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات الإنتاجيه والزراعية والصناعية فضلا عن المنتجات تأمله الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشره والاستفادة من برامج المسانده المقدمة من الدوله الخاصة بالشحن لأفريقيا بجانب الاستغلال الإيجابي لمميزات السوق الأفريقي من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل ورغبهالدول الافريقية لتعزيز التجاره البينية فيما بينها والاستفادة من الاعفاءات الجمركية بنسبه ١٠٠٪‏ بين ١٣ دوله افريقيه.
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