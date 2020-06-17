الصناعات الكيماوية: نتوقع حدوث تحسن ملحوظ في الصادرات خلال الربع الأخير من هذا العام

توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية ، ستشهد تحسنا خلال الربع الرابع من العام الجاري شريطة وضوح خطة دعم الصادرات وتوافر التمويل المطلوب.
وأشار أبو المكارم ، إلى أن خريطة التصدير ستختلف في ٢٠٢٠ من دول ألغت طلبياتها مثل الدول الأوربية الي دول أخري تشهد زيادة في الطلب خلال المرحلة القادمة وهي الدول العربية والأفريقية.
وقال إن إقامة البعثات التجارية الخارجية تعد الأداة الأمثل للتسويق عقب انتهاء أزمة كورونا، خاصة أن الموقف الأصعب للقطاع سيتضح بعد الأزمة.
وأضاف رئيس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المجلس حاليا يعكف علي دراسة الأسواق التي يوصي بتوجيه بعثات لها ، مشيرا إلي أن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الأفريقي.
وكشف عن إعداد المجلس لإستراتيجية مصغرة تعني بالتوجه نحو دول القاره الافريقية وبالأخص إلى ١٨ سوقا أفريقيا وهم ( كينيا ، السودان ، زامبيا ، أوغندا ، نيجيريا ، تنزانيا ، أنجولا ،الجابون ، السنغال ، الكاميرون ، جيبوتي ، غينيا الاستوائية ،الكونغو الديموقراطيه ، جنوب افريقيا ، اثيوبيا ، كوت ديفوار ، غانا ، الصومال).
وقال أبو المكارم، إن المجلس يعمل علي رفع صادراته للدول المشار اليها سالفا خلال الأعوام القادمه مشيرا أن المنتجات المصريه تلقي رواجا كبيرا في تلك الأسواق.
وأضاف انه من المقرر التركيز علي اسواق دول بعينها في كل عام لتحقيق اكبر استفاده ممكنة خلال المرحلة القادمه وهو مايمثل كما يقول فرصة ذهبيه للاستفادة من العجز في توريد المنتجات الصينية لهذه الدول.
ولفت أبو المكارم ، إلى تنوع منتجات القطاع بين سلع وسيطة ونغذيه ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات الإنتاجيه والزراعية والصناعية فضلا عن المنتجات تأمله الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشره والاستفادة من برامج المسانده المقدمة من الدوله الخاصة بالشحن لأفريقيا بجانب الاستغلال الإيجابي لمميزات السوق الأفريقي من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل ورغبهالدول الافريقية لتعزيز التجاره البينية فيما بينها والاستفادة من الاعفاءات الجمركية بنسبه ١٠٠٪ بين ١٣ دوله افريقيه.