محمد صقر يكتب: حل أزمة سد النهضة دبلوماسيا





هقولك، بس خلينا الأول نحكي قصة سد النهضة من البداية، اثيوبيا دولة فقيرة، اكتر من 50% من سكانها معندهمش كهربا، سنة 2011 كانت السنة اللي تم فيها وضع حجر الأساس لسد النهضة، سد كبير، الأكبر في افريقيا والعاشر على العالم، هينتج كهربا وهيساعد في التنمية.





فكرة انشاء سدود على النيل دي فكرة ممتدة من ايام عبد الناصر مرورًا بالسادات ومُبارك، سنين اثيوبيا حاولت تبني فيها سدود ومحاولاتها كل مرة كانت بتفشل وده لأن مصر كانت دايمًا واخدة بالها كويس اووي من الملف ده.





جت سنة 2011، سنة الثورة، مصر انشغلت بمشاكلها الداخلية وفضلت ع الحال ده 3 سنين، مظاهرات واعتصامات وتدهور اقتصادي وفوضى وانعدام أمن، مكنش فيه أي مجال للنظر في التهديدات الخارجية ع مصر بالإهتمام اللي كان موجود في السابق.





اثناء الفترة دي كانت اثيوبيا بنيت جزء كبير من السد، وخلاص الموضوع بقى أمر واقع، جت القيادة المصرية واتفقت مع القيادة السودانية والاثيوبية على حاجة إسمها وثيقة المبادئ، اللي هتنظم وتحط قواعد لبدئ تشغيل وملئ سد النهضة شريطة عدم الاضرار بمصالح مصر والسودان وأمنهم المائي.





نيجي بقى للسد نفسه اللي بتدور حواليه تساؤلات كتير، التكلفة اللي رصدتها الحكومة الأثيوبية للسد كانت 4.8 مليار دولار تقريبًا، بعد كام سنة بيطلع رئيس وزراء اثيوبيا وبيعلن ان التكلفة زادت حوالي 60 في المية، يعني تقريبا وصلت حوالي 8 مليار دولار، ده مش بس كدة في زيادة 4 سنين عشان السد يتم تنفيذه وتشغيله بالكامل، ده ليه؟





في اغسطس 2019 الحكومة انهت التعاقد مع شركة مملوكة للقوات المسلحة الاثيوبية كانت مكلفة بتنفيذ الاعمال الالكتروميكانيكية في المشروع ومعرفتش، الأمر اللي خلى شركة ساليني المقاول الرئيسي للسد تفرض غرامة قدرها 900 مليون يورو ع الحكومة.





لو مفكر إن كوارث سد النهضة خلصت لحد كدة فانتَ غلطان، الحكومة الأثيوبية غرقت في الديون عشان تقدر تكمل بناء السد ده، فرضت ع موظفين الخدمة المدنية هناك دفع جزء من رواتبهم للمساهمة في المشروع، ده كمان هددت الموظف اللي مش هيدفع هيتفصل من الوظيفة.





الموضوع موقفش لحد كدة، اثيوبيا كمان دشنت حملة لجمع التبرعات عشان تقدر تكمل بناء السد، ايوة زي ما انتَ شوفت اثيوبيا اللي نافخة نفسها ع السد ده بتشحت عشان تقدر تكمله.





بعد كدة نيجي للجُزء الأهم بقا، هل بعد الموال ده كُله، الديون والتبرعات والـ 8 مليار دولار اللي اتدفعوا في السد، العائد منه هيكون مجزي وبيساهم في التنمية فعلًا؟





هنا بتيجي الكارثة الأكبر، سد النهضة بيشكل عبئ علي اثيوبيا اكتر من كونه نفع ليها، اثيوبيا بتقول إن الهدف من انشاء السد هو تنموي بحت عن طريق انتاج الكهرباء، جزء منها للداخل، وجزء منها للتصدير للدول المجاورة، طب فين الخطوط اللي هتصدر من خلالها؟ مفيش خطوط .





السد كان مُقدرله إنه ينتج 6000 ميجا وات من الكهربا، بس في مدة قد ايه بقا؟ حوالي شهرين او تلاتة بس من السنة، واللي هي فترة الذروة، يعني التسع شهور الباقيين السد هينتج متوسط 2000 ميجا وات بس، اي أن عدد التوربينات اللي هتشتغل معظم شهور السنة اقل من النص تقريبًا!





اخر حاجة ومسك الختام، السد اصلًا فيه بعض الدراسات بتقول إنه مهدد بالإنهيار الشيء اللي هيضر السودان بشكل ضخم لو حصل ومش بس السودان بل مصر كمان بس مدى الضرر علينا هيكون أخف نتيجة وجود بحيرة ناصر والتوسعات التي قامت بها مصر من انفاق مائية وتوسيع وتعميق كافة المجاري المائية وعندنا مفيض توشكي وترعة السلام وانفاق سيناء تقدر تاخد اي كمية مياه علاوة علي ذلك طول المسافة اللي بيننا وبين وصول الفيضان الي مصر .





طب بعد ده كُله ليه اثيوبيا متعنتة تعنت شديد مع مصر ومستمرة في استفزازها بكافة الطُرق؟

الإجابة هي إن المشروع ده فاشل، وتدميره هيجي نجدة للحكومة الأثيوبية.





الغشيم هو اللي يطلب من مصر دلوقتي اي تدخل عسكري، خلينا نعرف ازاي؛ اثيوبيا دولة ذات سيادة، بتعمل مشروع تنموي، اي تدخل عسكري بدون وجود "شرعية دولية" ممثلة في الامم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة هيقلب المُجتمع الدولي ع مصر خاصة إن السد اصلا لسة متملاش، احنا عمالين رايحيين جايين في شد وجذب لكن لسة مفيش اي تحرك فعلي ع ارض الواقع لملئ السد، بالتالي التدخل العسكري هنا هيبقى اعتداء واضح وصريح.





طب اومال مصر بتعمل إيه؟ ببساطة وبالبلدي كدة مصر بتشهد العالم عليك، انتَ واحد بتخالف الاتفاقيات اللي بيننا وعاوز تتصرف تصرف احادي ومش عاوز تحط في اعتبارك مصالح مصر وامنها المائي، شهدت عليك البنك الدولي وواشنطن وفي بداية ازمة كورونا يمكن حاجة مش كتير خدوا بالهم منها وزير الخارجية سامح شكري لف ع دول كتير ومعاه في ايده ملفات سد النهضة كاملة، كُل ده من خطوات تم اتخاذها او هيتم اتخاذها في المستقبل بيخش ضمن إطار شرعنة التدخل العسكري.





يعني ببساطة لما مصر تقرر اللجوء لضربة تقضي ع السد ده محدش من المُجتمع الدولي هيكلمك، بخلاف كام دولة ملهمش لازمة هما اصلا عندهم عداء لمصر.





الكلام ده مش جاي عبثا او ملوش اساس، ركز في تصريحات رئيس وزراء اثيوبيا واتفاقيات الدفاع المشترك وغيرهم، هتعرف إمكانية وجود علم مسبق من الجانب الأثيوبي بإحتمالية توجيه ضربة عسكرية مصرية للسد.





بس، نرجع ونقول إحنا عاوزين نتحرك وبنفكر فيما بعد التحرك، عاوزين تحركنا يبقى شرعي وسليم ومحدش من المجتمع الدولي يكلمنا بعديه ولا يتفرض علينا عقوبات بأي شكل من الأشكال.



