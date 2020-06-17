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رياضة

كلمتان في تعاقد فايلر تحسم موقفه مع النادي الأهلي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:07 ص
فايلر
فايلر
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عبد الحكيم أبو علم
حرص السويسري ريينه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي طمأنة إدارة النادي الأهلي بعودته الى القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري بايام.
وقام مسئولو القلعة الحمراء ، بالتواصل مع فايلر لإبلاغه بقرار وزارة الشباب والرياضة بعودة الفرق للتدريبات 20 يونيو الجاري.

وتحدث المسئولون مع المدرب الذي يقضي أجازة خاصة في بلاده علي موعد عودته لإستكمال مهمته مع الفريق وقيادة التدريبات.

 وكشف المدير الفني عن أن هناك خطة كاملة مع مساعده سيزا سيقوم بتطبيقها علي الفور تخص التدريبات البدنية والفنية في الأسبوع الأول بإستاد مختار التتش، وذلك لحين عودته.

وكشف مسئولو الأهلي، أن تعاقد فايلر به بند واضح وصريح ينص علي أنه «مستمر مع الأهلي لنهاية يونيو أو بإنتهاء الموسم الرياضي – إيهما أبعد»، وأغلقت كلمتي (إيهما أبعد) الملف نهائيا، لتؤكد أن فايلر سيعود للقاهرة في غضون أيام احترامًا لتعاقده مع القلعة الحمراء.
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