كلمتان في تعاقد فايلر تحسم موقفه مع النادي الأهلي

حرص السويسري ريينه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، علي طمأنة إدارة النادي الأهلي بعودته الى القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري بايام.
وقام مسئولو القلعة الحمراء ، بالتواصل مع فايلر لإبلاغه بقرار وزارة الشباب والرياضة بعودة الفرق للتدريبات 20 يونيو الجاري.
وتحدث المسئولون مع المدرب الذي يقضي أجازة خاصة في بلاده علي موعد عودته لإستكمال مهمته مع الفريق وقيادة التدريبات.
وكشف المدير الفني عن أن هناك خطة كاملة مع مساعده سيزا سيقوم بتطبيقها علي الفور تخص التدريبات البدنية والفنية في الأسبوع الأول بإستاد مختار التتش، وذلك لحين عودته.
وكشف مسئولو الأهلي، أن تعاقد فايلر به بند واضح وصريح ينص علي أنه «مستمر مع الأهلي لنهاية يونيو أو بإنتهاء الموسم الرياضي – إيهما أبعد»، وأغلقت كلمتي (إيهما أبعد) الملف نهائيا، لتؤكد أن فايلر سيعود للقاهرة في غضون أيام احترامًا لتعاقده مع القلعة الحمراء.