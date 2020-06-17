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فن

إليسا تثير الجدل على تويتر | شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:22 ص
اليسا
اليسا
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سيد احمد

نشرت الفنانة إليسا تغريد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".



وكتبت إليسا " ‏يعني عنجد يللي استحوا ماتوا! و فهمكن كفاية ، وهالتويت مش للناس لما بتفهم " .


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :


‏‎عسل والله حتي وانتي زعلانه ياملكة الإحساس .

‏‎وش وضع اللي يتغزلون فيها وهي معصبه اختاروا الوقت المناسب ياخي.

‏‎ماعاش الي بدو يزعلك ياروحي.


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وقد طرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".

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