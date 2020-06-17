إليسا تثير الجدل على تويتر | شاهد

نشرت الفنانة إليسا تغريد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وكتبت إليسا " يعني عنجد يللي استحوا ماتوا! و فهمكن كفاية ، وهالتويت مش للناس لما بتفهم " .
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :
عسل والله حتي وانتي زعلانه ياملكة الإحساس .
وش وضع اللي يتغزلون فيها وهي معصبه اختاروا الوقت المناسب ياخي.
ماعاش الي بدو يزعلك ياروحي.
اقرأ أيضا :
وقد طرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".