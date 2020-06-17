قبل أيام من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تمنع تشغيل المراوح أثناء الامتحان منعا لانتشار كورونا.. الانتهاء من فرش اللجان الجمعة وتعقيمها السبت..والوزارة تنفي تلقي أي طلبات تأجيل

* وزير التعليم يناشد الطلاب بمتابعة مراجعات منصة ثانوية دوت نت عبر هذا الرابط
* 1000 جنيه مكافأة لكل عضو في غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة بالمديريات والإدارات التعليمية
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شكره وامتنانه للدولة المصرية على جهودها لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2020 ضد فيروس كورونا.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات التعليمية ، تشدد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة.
وشدد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في خطاب رسمي أرسله للمديريات ، على ضرورة الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف ، وعدم تشغيل المراوح الموجودة في اللجان تجنبا لانتقال الفيروسات عن طريق تحريك الهواء.
كما شدد حجازي على ضرورة الانتهاء من فرش اللجان يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 حتى يمكن لشركات التعقيم الانتهاء من تعقيم اللجان يوم السبت 20 يونيو 2020.
وتم التأكيد كذلك على ضرورة تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة اعمالها طبقا للجدول الزمني المعد.
ويتم توزيع مظاريف الاسئلة يوميا في تمام الساعة 10 صباحا على ان يتسلم مراقبي الادوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالاشراف عليها ، وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة بإستلام الكراسات الخاصة بجمته مع مراعاة أن يبدأ التوزيع بالنموذج أ ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بدءا من النموذج ج وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به .
ويقتصر فتح مظاريف الكراسات داخل كنترول اللجنة على مادة اللغة الاجنبية الثانية فقط ، كما شدد حجازي على التأكيد على الطالب بضرورة تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع في المواعيد المحددة بالجدول المعلن ، مشيرا إلى أنه في حال عدم التسليميكون تقدير الطالب عدم اجتياز ، وسيكون على رئيس اللجنة تحرير محضر اثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وارسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة
و وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تشكيل غرفة عمليات محلية بكل مديرية وكل ادارة تعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2020 لوضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ اثناء انعقاد لجان السير على مستوى الجمهورية ومراكز توزيع الاسئلة وتجميع كراسات الاجابة ولجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات التابعة لكل مديرية .
ويكون تشكيل غرفة العمليات بكل مديرية وادارة تعليمية كالتالي :
مدير المديرية او مدير الادارة أو من ينوب عنه في حال وجود موانع ، ومشرف عام الاستراحات المديرية ، مسئول الامن بالمديرية او الادارة ، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية ، أو رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالادارة ، وممثل من وزارة الداخلية ، وممثل من وزارة الدفاع بالنسبة للمديريات الحدودية فقط .
وتكون مهام اعضاء غرفة العمليات كالتالي :
متابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان ، ومتابعة لجان السير والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمال بها ، ومتابعة عودة كراسات الامتحان حتة وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة ، ومتابعة اعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.
وتصرف مكافآة مالية لكل عضو من أغضاء غرفة المديرية /الادارة التعليمية قدرها 1000 جنيه عن الدور الاول و 1000 جنيه عن الدور الثاني من داخل ميزانية المديرية / الادارة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.
أما عن تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2020 ، والتي تتمثل تفاصيلها فيما يلي :
سيتم استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة و وسائل الغش الالكترونية قبل دخول الطلاب إلى لجان سير الامتحان وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة.
كما سيتم مراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التي شهدت توترًا بإمتحانات العام السابق.
كما تشمل خطة مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2020 ، تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم ، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وسيتولى فريق مكافحة الغش الالكتروني ، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي يقوم الأفراد القائمين على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان .
وسيتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة السيد المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم بإستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم قبل عقد الامتحان بوقتٍ كافٍ من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي.
ومن المقرر أن يتم تطبيق عقوبات رادعة تجاه محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة ، حيث سيتم توجيه الطلاب من خلال رؤساء لجان النظام والمراقبة ، بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه .
و وفقا لقانون مكافحة الغش ، فالشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها سيُعرض فاعله للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان .
وبالنسبة لـ العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض فاعله للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.
ومن المقرر أن يتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2020 على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، برئاسة رئيس عام الامتحان وعضوية مجموعة من قيادات الوزارة وممثلين عن الوزارات والجهات والهيئات المعنية .
وسيتم أيضًا تشكيل غرف عمليات محلية بالمحافظات للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، وكذا تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية للتواصل مع الطلاب عقب انتهاء الامتحان وإمداد غرفة العمليات المركزية بتقرير فني يومي عن انطباعات الطلاب عن الامتحانات