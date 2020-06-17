AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خلو مصر حلوة.. أول تعليق لأكبر معمرة بعد علاجها من كورونا بالشرقية .. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:11 ص
معمرة محافظة الشرقية
معمرة محافظة الشرقية
Advertisements
ريهام فيكتور

قال أحمد محمد، نجل الحاجة فتحية أكبر معمرة بمحافظة الشرقية والتى تبلغ  96 عاما، إن والدته تعرضت للإصابة بفيروس كورونا خلال شهر رمضان، وتوجه بها لمستشفى منيا القمح فلم يستقبلوها لعدم وجود مكان فارغ .

واضاف أحمد محمد ، غبر مداخلة هانفيه ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائبة اكسترا نيوز، مع الاعلامية خلود زهرا، أنه وجه استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي فتواصل معه احد المسؤلين من مستشفى السعديين المركزي.

واشار نجل الحاجة فتحية أكبر معمرة بمحافظة الشرقية ، أنهم قاموا بالاهتمام والرعاية الكامله لها ، وان والدته تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى، وحالتها جيدة الآن.

و قالت الحاجة فتحية، خلال المداخلة، إن حالتها الصحية جيدة، معقبة: "أنا كويسة والحمد لله، وربنا يشفى كل مريض، ويخليكم لمصر وتخلوها حلوة".

، وتعتبر أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل في محافظة الشرقية منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرها 113 عاما.. معمرة إسبانية تصبح أكبر ناجية من كورونا في العالم.. وهذه قصتها

شفاء ثاني معمر .. عمره 88 عاما وخرج من الحجر الصحي بكفر الدوار

ممر شرفي وزغاريد .. لحظة خروج المتعافين من كورونا بمستشفي السعديين بالشرقية..فيديو

تجاوزت 96عاما .. خروج أكبر معمرة من مستشفيات العزل بعد تماثلها للشفاء.. صور

96عاما .. خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

هاشتاج رجاء الجداوي يتصدر تويتر.. ومغردون: كلنا جمبك وبندعيلك

بسعة 20 ألف مشجع.. الانتهاء من استاد قناة السويس الجديدة نهاية العام.. فيديو

هل يشترط الطهارة عند زيارة المقابر .. علي جمعة يوضح

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس.. اليوم

الإجبار مرفوض.. نجم الزمالك يكشف أسباب رفض قرار عودة الدورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغييرات ضخمة يشهدها السوق المصري

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية

تركته داخل سيارة ساخنة للعب القمار.. طفل 5 أعوام يلقى مصرعه بسبب إهمال جدته