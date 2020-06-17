خلو مصر حلوة.. أول تعليق لأكبر معمرة بعد علاجها من كورونا بالشرقية .. فيديو





96 عاما ، إن والدته تعرضت للإصابة بفيروس كورونا خلال شهر رمضان، وتوجه بها لمستشفى منيا القمح فلم يستقبلوها لعدم وجود مكان فارغ . قال أحمد محمد، نجل الحاجة فتحية أكبر معمرة بمحافظة الشرقية والتى تبلغ





واضاف أحمد محمد ، غبر مداخلة هانفيه ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائبة اكسترا نيوز، مع الاعلامية خلود زهرا، أنه وجه استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي فتواصل معه احد المسؤلين من مستشفى السعديين المركزي.





واشار نجل الحاجة فتحية أكبر معمرة بمحافظة الشرقية ، أنهم قاموا بالاهتمام والرعاية الكامله لها ، وان والدته تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى، وحالتها جيدة الآن.





و قالت الحاجة فتحية، خلال المداخلة، إن حالتها الصحية جيدة، معقبة: "أنا كويسة والحمد لله، وربنا يشفى كل مريض، ويخليكم لمصر وتخلوها حلوة".



