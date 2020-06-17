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أخبار البلد

إعفاء العمالة الزراعية الوافدة بالأردن من غرامة التأخير في تصاريح العمل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:21 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، وذلك  في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، لفت فيه إلى مجلس الوزراء الأردني قرر إعفاء العمالة الوافدة في القطاع الزراعي ممن تنتهي تصاريح عملهم قبل 30 يونيو الجاري من غرامة التأخير، على أن يقوم المزارع بتجديد التصاريح خلال شهر يوليو 2020.


كما سيتم التنسيب لمجلس الوزراء بتأجيل تاريخ نهاية سريان تخفيض رسوم تصاريح القطاع الزراعي وأصحاب المخابز إلى 320 دينار لنهاية يوليو بدلا من بدايته بحيث تتم دراسة الموضوع بخصوص الرسوم لما بعد يوليو 2020.

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