كنت مصدر فخر للأب الذي يحبك كثيرًا... شاهد كريستيانو يحتفل بعيد ميلاد ابنة

هنأ البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى نجله بعيد ميلاده عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





و نشر كريستيانو صورة تجمعة بنجلة وكتب معلقا علي الصورة :لا أصدق حتى أن ابني عمره 10 سنوات! مع مرور الوقت ... وكنت دائمًا مصدر فخر للأب الذي يحبك كثيرًا.





مبروك يا جرو! يوم سعيد! أحبك جدا!





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يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أضاع ضربة جزاء لفريقه يوفنتوس أمام فريق ميلان في المباراة، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.





وحاول دوناروما حارس مرمى فريق ميلان أبعاد الكرة بأطراف أصابعه لترتطم بالعارضة وتبتعد عن المرمي.





ورصد موقع سكواكا المختص بالأرقام والإحصائيات إضاعة رونالدو للكرة باعتبارها أول ضربة جزاء يهدرها البرتغالي في عام 2020 كما أنها الرابعة في 4 أعوام.