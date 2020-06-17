د.هادي التونسي يكتب: مسيرة صديقي

لماذا لم يكفه أن يترقى في مناصب الإدارة كأبيه؟





ولماذا لم يكفه أن يتشرب الفنون التي مارستها والدته بعدما وضعته طفلا علي بداية السلم حتى أتقن كل جوانبه؟





لماذا أراد أن يعيش بمفرده و أن يستقل بحياته شابا مضحيا برعاية الأسرة و دفئها ؟ و هل كان تطلع الشباب من جيله الي القوة و المتعة كافيا ليشبع طموحاته؟

الشباب يبحث عن المال و الرفاهية و الحب، فماذا عن القيم النبيلة، و هل يمكن ان يسعد أحد دونها؟ و اذا كانت السعادة هدف البشر فما طريقه اليها ؟

ذلك الطموح الجارف للتعلم، تلك الروح التي تتلمس الدروب نحو الصفاء و النضج، هذا التفاني في المسعي بالإنغماس في القراءة ليثري ذاته، فتمضي كسهم مضيئ تلتمس اختراق الظلم وبعث الهمة في مكامن العجز، تلك النفس التي تبرع في السباحة في بحار الخيال، تدفعها شعلة أمل خالدة لا تعرف المستحيل؛ نفس كلها نهم للقراءة، تنهل من أمهات الكتب، لتلم بالكتب السماوية و العقائد ، لتوفق بين الفلسفات، لتتأمل تجارب الشعوب، و تستوعب طباع البشر ، و لتصل لرؤية شاملة تحتوي في سلام كل ذلك.

شخصية فذة كهذه في سعيها للخير لنفسها و مجتمعها كان طبيعيًا ان تتعرض لمحاربة أعداء النجاح و سهام الغيرة و شرور الكراهية، و ان ارادت اصلاحا يعترضه المستفيدون من الوضع القائم، و من يتصورون ان وراء كل هدف مكسبا ماديا او شخصيا، فكيف تخوض تلك المعارك مبقية علي نقائها، لتعيش في سلام و تطهر؟

الطريق هو التسامي فوق الصغائر، البعد عن النميمة، تقبل حقائق الحياة، ان الله خلق الخير و الشر يتدافعان، و من خلال الصراع ننضج و نقوي و نبني، ان لكل منا رسالة و ظروف حياة و إمكانيات في رحلاتنا لإنضاج ارواحنا، و أن علينا أن نتصالح مع دنيا الله كما هي ، فنتقبل ما لا نستطيع تغييره، ان نبتعد عن سموم الرغبة في الانتقام و النرجسية و الأنانية و التمحور حول الذات، أن نتحلي بأكثر الامور نجاحا في تاريخ البشر: النبل، الفروسية، الاستغناء، الايثار.

في هذه الحياة كان عليه ان يخلق عالمه الخاص؛ ماديًا بالعناية بمنزله و أسرته و اسلوب التغذية و الرياضة، و نفسيا و روحيا بمخالطة الأسوياء و بالتأمل و بالموسيقي و الفنون و بتلمس مناحي الجمال في الأشياء و الطبيعة و بالشعور بالتواصل و التعاطف مع البشر و الحيوان و النبات.

وجد زاده في سير الأنبياء و المستنيرين و فاعلي الخير،

الفطرة الصافية الحية،، التي تصقلها المعرفة، و يدربها التعليم، و تصقلها التجارب و السفر، لتفضي الي الحكمة، التأمل كطريق للتبصر و تمالك النفس ، ثم مصاحبة الألم البناء لإنضاج الشخصية.

و أولًا و أخيرًا الصلة بالله و بالحدس، فالحب طريق لمعرفة النفس والتقرب الي الله، و فعل الخير عن محبة للبشر إسعاد للنفس، و خدمة للمجتمع .

مسيرة صديقي شعلة نور تضيئ طريق من يسعي للسمو؛ سمو الروح و النفس، هو قدوة لمن يريد ان يبني نفسه، فيتعلم أن الخيال سباحة في غياهب السلام النفسي والمتعة الوجدانية، و ان الأمل المتجدد معين نجاح لا ينضب،و أن فعل الخير يعود لصاحبه، و أن الإيمان و اليقين طريق تحقق المعجزات، و أن الإنسان قادر دوما أن يختار عواطفه كطرف فاعل مبادر في الحياة، و أن النفس السوية و العفوية الصادقة المرتبطة بأرض الواقع و الالتزام بالمبادئ النابعة من الذات هي وسيلة السلام النفسي و التوافق المجتمعي و حكمة الحياة.



