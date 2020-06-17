خالد الشناوي يكتب: الشعراوي الذي أعشقه

أكثر من عشرين سنة مضت على رحيل إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي _ طيب الله ثراه_ وما زالت ذكراه محفورة في القلوب والأرواح ؛بل سيظل تأثيره ممتدا أبد الدهر بخواطره الفياضة التي التف حولها الناس جميعهم بمختلف طبقاتهم الفكرية والمجتمعية.





تجمعت القلوب حوله، وأحاطته بمشاعر الحب والتقدير، فتراهم يرقبون ظهوره على شاشات الرائي، أو خلف أجهزة المذياع، ليستمعوا إلى تفسيره لآيات الذكر الحكيم، ويستمتعوا بما يجود الله به عليه من خواطر قرآنية.





_ما أكثر العلماء في تاريخ الأمم والشعوب؛ورغم ذلك فما أقل الأفذاذ الذين يشار إليهم بالبنان وخلدهم التاريخ بين دفات سطوره فلا يكاد أن ينساهم الناس أبدا.

كيف لا وهو وفارس اللغة العربية وعاشقها الكبير" بقدر ما هو "قامة ثقافية شامخة وفارس للوسطية المصرية وأحد ابرز أعلام مجددي الخطاب الديني في العصر الحديث".

وإذا كانت قضايا مواجهة الفكر المتطرف والمجافي للوسطية الاسلامية ، كما تجلت في رسالة الحبيب المصطفى للعالمين ليست وليدة اليوم فلعلنا بحاجة لقراءة جديدة في تراث مضيء لأعلام الدعاة وكوكبة من علماء الأزهر الشريف وفي طليعتهم الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي كان أيضا صاحب إبداعات أدبية وإسهامات ثقافية زادت من ثراء الثقافة المصرية بتنوعها الذي يزيد قوتها وجاذبيتها.





تقول الكاتبة سناء البيسي: ان الشيخ محمد متولي الشعراوي "فتح لنا جامعة على الهواء" وهي "جامعة شعبية باهرة وحد فيها بيننا رغم اختلاف الأعمار والأنماط والمستويات" وهو "رجل جعل من ساعة درسه موعدا ولقاء وشوقا الى لحظات تعلو فيها النفس على البغضاء وتصفو الى فطرتها السليمة".





لقد كانت حياة الإمام كلها مناقب طيبة ولعل أول مزية للشيخ نلمحها في منهجه التفسيري، أن تفسير القرآن على لسانه يبدو جديدًا فريدًا.





أما المزية الثانية، فهي أن الشيخ رحمه الله رُزق موهبة نقل الأفكار بأبسط الكلمات، وأرشق الأساليب، وقلما اجتمع هذا لأحد ممن توجهوا لتفسير القرآن مباشرة.

وقد أحس كل من تابع تفسير الشيخ للقرآن عبر وسائل الأعلام، أو في المجالس المخصصة لذلك، بأن الله يفتح عليه وهو يتحدث، ويلهمه معاني وأفكارًا جديدة. فكان تفسير الشيخ الشعراوي للقرآن جديدًا ومعاصرًا، يفهمه العوام، ويلبي حاجات الخواص، وكانت موهبته في الشرح لآيات القرآن، وبيان معانيه قادرة على نقل أعمق الأفكار، بأسلوب سلس مشوق جذاب، يكاد يأخذ بلباب العقول، ويدخل القلوب بغير استئذان.

وقد وصف الشيخ الشعراوي جهده الذي بذله في تفسير القرآن بأنه "فضل جود، لا بذل جهود".

ومما قاله بهذا الصدد:

"فهذا حصاد عمري العلمي، وحصيلة جهادي الاجتهادي، شرفي فيه أني عشت كتاب الله، وتطامنت لاستقبال فيض الله، ولعلي أكون قد وفيت حق إيماني، وأديت واجب عرفاني، وأسأل الله سبحانه أن تكون خواطري مفتاح خواطر من يأتي بعدي".

عاش الامام محبا لآل بيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث شرف بنسبته إليهم (شريف النسب)وكانت تربطه بهم علاقة روحانية كبيرة ولعل هذه الصلة الوطيدة هي سر ظهور وتمكن الأفذاذ جيلا بعد جيل و مضبطة التاريخ خير شاهد على ذلك من لدن أبى حنيفة حيث تتلمذ على يد حفيد رسول الله الإمام جعفر الصادق مدة عامين كاملين

فقال في ذلك

:لولا سنتان لهلك النعمان!

وكذا مالك وتأدبه مع جناب الرسول الكريم فكان يسير في مدينته حافي القدمين.

والشافعي وصلته الوثيقة بالسيدة نفيسة حفيدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وكان يسألها الدعاء بل و أوصى أن تصلي عليه الجنازة ..وقد كان.

واحمد بن حنبل واذعانه لشيبان الراعي الصوفي الشهير.

وغير ذلك كثير وكثير

وكأن هذه الصلة الروحانية هي اكسير الحياة وخير معين لرباني الأمة وكبارها كابرا عن كابر

و من هنا أقرر:

لشيخنا الشعراوي مع مولانا الإمام الحسين رضى الله عنه قصة وثقت بكتاب(أنا من سلالة أهل البيت)

للكاتب الصحفي سعيد أبو العينين الذي جاء عبارة عن حوارا مع إمام الدعاة.

تستحق أن تروى:

...عندما قطعت العلاقات بين مصر والسعودية فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وكان الشيخ الشعراوى قد اعتاد السفر إلى المملكة العربية السعودية منذ عام 1950م خشى الشيخ أن تطول مدة قطع العلاقات بين البلدين فيحرم من زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم بمسجده بالمدينة المنورة ليرى الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم فى المنام حيث يضع الرسول يده الشريفة على رأس الشيخ قائلا له «لا تحزن يا شعراوى فإن لنا بابًا بمصر هو الحسين»..

ليستيقظ الشيخ من النوم سعيدا وقد تحققت البشارة فعقب عودة الشيخ إلى مصر وقبل أن يذهب إلى مسقط رأسه دقادوس بميت غمر زار الشيخ مسجد الإمام الحسين وعقب خروجه من المقام الشريف رأى عمارة تبنى وهى تطل على المشهد الحسينى، فحجز الشيخ الشعراوى شقتين بها خصص إحداها لإطعام الطعام والأخرى اتخذها سكنا له ليجاور حفيد سيدنا رسول الله و لتتحقق البشارة.