بإعادة التدوير.. صاحب أطول غطسة: أحارب خطورة البلاستيك على الكائنات البحرية

قال صدام كيلاني، صاحب أطول غطسة تحت الماء، إن الفترة الماضية ظهرت مبادرات كثير من الغطاسين أنهم الأكثر تعاملا مع الكائنات البحرية، لافتًا إلى أن عاصفة التنين دمرت سواحل مصر فى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.





وأضاف الكيلاني، في لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الغطاسين قاموا بالعديد من المبادرات للحفاظ على الكائنات البحرية والحفاظ على البيئة ، مشيرًا إلى أن معظم الناس تستخدم الزجاجات البلاستيكية وتتخلص منها.





وتابع أن المبادرة تهدق لتعريف المواطنين أهمية استخدام وإعادة تدوير البلاستيك مرة أخرى بدلًا من التخلص منه فى البحر مما يضر الكائنات البحرية.





وأوضح أنه دشن أكبر مجسم لسلحفاة من خلال استخدام 3 آلاف زجاجة بلاستيك لكى يشير إلى ضرر البلاسيتك على الكائنات البحرية.





واشار إلى أن البيئة البحرية عانت من الضرر البيئى فى الفترة الماضية، مؤكدًا أن الوعى البيئى انتشر لدى الكثير من الناس وبدأوا يشجعوا مبادرات الحفاظ على البيئة.