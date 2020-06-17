أمن القاهرة يضبط مخزن حديد مجهول المصدر بالتبين

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن خردة وبحوزته طن حديد مجهول المصدر .





فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه.

حيث عُثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى طن مجهول المصدر، وبمواجهته أيد ماسبق بقصد البيع وتحقيق أرباحًا غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.