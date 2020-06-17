شاهد.. كيفية استقبال بلاغات كورونا من الصم وضعاف السمع

قالت الدكتورة نهى ربيع، مسئولة المسئولية المجتمعية بوزارة الاتصالات، إنه يتم استقبال بلاغات كورونا من الصم وضعاف السمع، لافتة إلى أن المركز يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لأنه يقدم خدمات الطوارئ الإسعاف والنجدة والمطافى ، كما أنه مؤخرًا قدم خدمة الاستفسارات عن فيروس كورونا لأصحاب الإعاقات السمعية.





وأضافت نهى ربيع فى لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن المركز دشن منذ 4 أشهر فقط بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن المركز يتلقى الشكوى والبلاغ من مرضى الصم والبكم ويتم ابلاغ وزارة الصحة للتعامل مع الشخص مقدم البلاغ.





وتابعت أن المرحلة الثانية سيتم التواصل بين المستشفيات والمركز لوصف الحالة المرضية للشخص المريض للأطباء، مضيفة أنه يتم التواصل مع الشخص المريض واخذ المعلومات وتوصل المعلومات لمقدم الخدمة.





وأوضحت أن أى شخص من ذوى الاحتياجات السمعية يستطيع عمل اختبار لفيروس كورونا بعد الاجابة عن بعض الأسئلة التى توجه وفقًا لحالاته سواء بالتوجه لإجراء المسحة أو التزام العزل المنزلى.





وأشارت إلى أن المركز يعمل على مدار الـ24 ساعة، مؤكدة أن الابليكشن موجود على كل التيلفونات ويخدم 7.5 مليون مواطن.